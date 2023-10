Siêu tàu du lịch cùng 1.800 du khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường biển

VietTimes – Ngày 4/10, tàu du lịch biển quốc tế Resorts World One (quốc tịch Bahamas) đã cập cảng Tiên Sa, đã đưa gần 1.800 du khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, du khách trên tàu Resorts World One sẽ có hành trình tham quan các điểm đến nổi tiếng tại TP Đà Nẵng, tham quan mua sắm tại trung tâm TP và tham quan các điểm du lịch của Quảng Nam như: phố cổ Hội An, làng rau Trà Quế, chùa Cầu (Hội An), thánh địa Mỹ Sơn...

Resorts World One là tàu du lịch đường biển hạng sang, hiện đại, được đóng tại Đức. Tàu có chiều dài 268m, bề rộng gần 32m; tổng trọng tải hơn 75.300 tấn. Tàu có sức chứa gần 2.000 hành khách cùng 928 phòng nghỉ sang trọng, hơn 70% có ban công riêng cùng nhiều khu vực tiện ích, giải trí hấp dẫn trên tàu.

Cảng Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, cảng Tiên Sa đã đón 19 lượt tàu khách quốc tế với 19.500 hành khách và thuyền viên đa quốc tịch. Và đây là lần thứ 2 tàu du lịch hạng sang này đến Đà Nẵng trong năm 2023.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, Cảng Đà Nẵng sẽ đón thêm 11 chuyến tàu du lịch biển quốc tế với hơn 10.000 du khách và thuyền viên; nâng tổng số cả năm 2023 đón 30 chuyến tàu du lịch biển quốc tế với khoảng 30.000 du khách và thuyền viên.