Chủ tịch Quảng Nam kêu gọi người dân báo tin lừa đảo trên mạng qua Facebook, Zalo

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi người dân khi phát hiện hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nên cung cấp thông tin cho lực lượng công an qua Fanpage Facebook và Zalo OA của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ.

Ngày 15/1, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã viết thư kêu gọi toàn tỉnh hưởng ứng, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tội phạm lừa đảo.

Theo ông Lê Văn Dũng, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện phòng chống tội phạm lừa đảo, với nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, bước đầu đạt được một số kết quả.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, dự báo diễn ra mạnh mẽ trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Ty 2025, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Với tinh thần quyết tâm đẩy lùi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, từng bước góp phần xây dựng không gian mạng an ninh, an toàn, lành mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động lừa đảo trên không gian mạng; thường xuyên tìm hiểu về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và chia sẻ, tuyên truyền cho người thân, bạn bè, gia đình, cộng đồng để chủ động phòng tránh và kịp thời tố giác tội phạm”.

Chủ tịch Quảng Nam cũng kêu gọi, khi phát hiện hoạt động lừa đảo trên không gian mạng người dân nên cung cấp thông tin cho lực lượng Công an qua Fanpage Facebook và Zalo OA của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ - Công an tỉnh Quảng Nam.