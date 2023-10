Quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Philippines

Đây là chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng lần đầu tiên được tổ chức tại Manila, Philippines do Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch TP tổ chức.

Chương trình được thực hiện nhằm quảng bá đến các đối tác lữ hành – du lịch Phillipines về điểm đến Đà Nẵng cùng các sản phẩm du lịch, sự kiện lễ hội đặc trưng.

Tham dự chương trình xúc tiến có sự tham gia của 14 doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam gồm: Công ty Vietnam Travelmart, Hải Vân Cát, Điểm đến châu Á (Asia DMC), Omega Tour, Hành Hương Việt (Viet Pilgrim), Restour..., cùng các khách sạn và điểm đến ở Đà Nẵng như: Khách sạn Crowne Plaza, Da Nang Mikazuki Japanese Resort & Spa, Mercure Danang French Village Bana Hills, Sala Hotel Group, Silk Sense Hoi An River Resort, Little Hoi An Hotel Group, Khách sạn Pilgrimage Village & Vedana Lagoon Resort để cung cấp các gói sản phẩm của các đơn vị và kết nối với hơn 150 đối tác là các công ty lữ hành lớn tại Philippines.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, địa phương góp mặt đầu tiên trong danh sách của Google về những điểm đến mới hấp dẫn nhờ thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng biển, hội tụ các thương hiệu khách sạn nổi tiếng thế giới, các công viên giải trí chuyên đề đặc sắc, hoạt động giải trí đêm cùng văn hóa ẩm thực phong phú.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn có lợi thế kết nối đến các di sản văn hóa thế giới và được vinh danh là Điểm đến lễ hội - sự kiện hàng đầu châu Á. Tăng trưởng của khách quốc tế tại Đà Nẵng trong 9 tháng đầu năm 2023 minh chứng cho sức hút của điểm đến, với hơn 1,6 triệu khách quốc tế lưu trú tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là giới thiệu đường bay trực tiếp Manila – Đà Nẵng do Cebu Pacific Air khai thác. Đây là đường bay đầu tiên, trực tiếp kết nối thủ đô Manila của Philipines với Đà Nẵng (Việt Nam).

Dự kiến đường bay được khởi động từ ngày 7/12/2023 với tần suất 3 chuyến/ngày vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần.

Đánh giá cao các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng, đại diện hãng hàng không Cebu Pacific Air hy vọng Đà Nẵng là điểm đến mới hấp dẫn đối với người dân Philippines và đường bay trực tiếp từ Manila đi Đà Nẵng sẽ đạt được hiệu quả cao, góp phần vào việc trao đổi khách từ hai thị trường.

Theo đại diện hãng hàng không Cebu Pacific Air, việc mở rộng mạng lưới bay sẽ giúp quốc gia này thu hút thêm du khách từ các thị trường mới như miền Trung Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2023, Philippines đã thu hút hơn 3 triệu khách quốc tế, với Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Nhật và Canada góp mặt trong Top 5 thị trường.

Du lịch nước ngoài của Philippine cũng đang phục hồi tốt từ sau COVID-19. Tổng giá trị chi tiêu du lịch nước ngoài của người dân Philippines đạt hơn 5,9 tỉ đô la Mỹ năm 2019 và phục hồi ở mức 3,42 tỉ đô la Mỹ vào năm 2021.

Tỷ lệ người dân Philippines du lịch nước ngoài tiếp tục tăng thêm 160% trong năm 2022. Mức độ sẵn sàng đi du lịch cùng điều kiện thuận lợi từ đường bay trực tiếp của Cebu Pacific Airlines cũng hứa hẹn tăng trưởng lượng khách từ Philippines đến Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam trong thời gian tới.