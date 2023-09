Đà Nẵng quảng bá du lịch golf và MICE tại Hàn Quốc

Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Seoul (Hàn Quốc) do Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng đại diện Xúc tiến du lịch của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, nhằm quảng bá điểm đến, sản phẩm đặc sắc, tập trung vào xúc tiến du lịch MICE và GOLF.

Chương trình có ông Nguyễn Việt Anh - Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ và là hậu duệ đời thứ 26 của hoàng tử Lý Long Tường - là Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, cùng đại diện các hãng hàng không, lữ hành, đơn vị tổ chức, KOLs, Influencers tham dự.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, Hàn Quốc luôn dẫn đầu thị trường du khách quốc tế đến Đà Nẵng và có mức tăng trưởng liên tục từ năm 2015 đến nay. Với lợi thế về cảng biển và sân bay quốc tế, gần các Di sản Thế giới của miền Trung, cùng với các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng và an ninh đảm bảo, Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, trong đó có du khách Hàn Quốc.

Sau khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế, du lịch Đà Nẵng phục hồi tích cực và bứt phá. Tính đến tháng 9/2023, số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 5,8 triệu lượt, bằng 115% so với cùng kỳ 2019; khách quốc tế ước đạt 1,56 triệu lượt, bằng 98% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, Hàn Quốc là thị trường quốc tế đưa khách hàng đầu với hơn 1 triệu lượt khách, chiếm tỷ lệ 48% trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Nhận định Hàn Quốc là thị trường quốc tế trọng điểm, du lịch Đà Nẵng tăng cường các hoạt động quảng bá, tập trung giới thiệu chuyên sâu về du lịch MICE và golf, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các đơn vị lữ hành, dịch vụ và tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác, trao đổi du lịch bền vững giữa Hàn Quốc và Đà Nẵng, Việt Nam.

Quang cảnh Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Seoul (Hàn Quốc)

Tại chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã cập nhật thông tin điểm đến định hướng phát triển du lịch hướng đến thành phố sự kiện – lễ hội sôi động, đồng thời, cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới, tập trung về các sản phẩm về nghỉ dưỡng biển, du lịch MICE, du lịch golf dành cho thị trường Hàn Quốc.

Theo Micenet - trang tin về du lịch MICE uy tín hàng đầu của Úc, New Zealand và lân cận, Đà Nẵng đã được nhắc đến như một điểm đến MICE lý tưởng trong khu vực, đang phát triển trở thành một điểm đến của các hội nghị, hội thảo, sự kiện và hoạt động tri ân, chiêu đãi.

Để thúc đẩy phát triển thị trường khách MICE quốc tế, TP Đà Nẵng đã ban hành chương trình hỗ trợ khách MICE nội địa và quốc tế năm 2023. Trong đó, các đoàn khách công vụ nội địa và quốc tế đến với Đà Nẵng được chào đón tại sân bay bằng mô hình checkin của MICE Đà Nẵng, băng rôn chào đón, hoa tặng trưởng đoàn và quà đặc sản Đà Nẵng cho thành viên trong đoàn, hỗ trợ đưa thông tin chào mừng trên các màn hình LED tại khu vực quầy nhận hành lý tại nhà ga.

Đà Nẵng cũng đang định vị thương hiệu điểm đến golf trên bản đồ du lịch golf khu vực và thế giới với việc đăng cai giải golf Asian Development Tour trong 3 năm liên tục từ 2022 đến 2024. Giải đấu mang tên BRG Open Golf Championship Da Nang được tổ chức thành công trong 2 năm 2022 và 2023, thu hút sự quan tâm của nhiều golf thủ chuyên nghiệp, trong đó có những cái tên tiêu biểu đến từ xứ kim chi như Minhyeok Yang, Hyukchul Shin, Minwoo Park.

Tăng cường chuyên đề về MICE và golf trong các hoạt động quảng bá xúc tiến, Sở Du lịch Đà Nẵng hướng đến mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, thu hút nguồn khách có mức chi tiêu cao để thúc đẩy kinh tế du lịch của TP.