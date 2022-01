Đà Nẵng đón những du khách "xông đất" năm 2022

Đây là những vị khách đầu tiên đến với Đà Nẵng trong năm 2022 trên chuyến bay VN116 từ TP HCM đến Đà Nẵng trong ngày 1/1/2022.

Để chào đón những du khách "xông đất" Đà Nẵng trong năm 2022, đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng, Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và Hãng hàng không Vietnam Airlines chi nhánh miền Trung, đã tổ chức lễ đón, tặng hoa, đặc sản lưu niệm… ngay khi các hành khách này rời cổng ga đến quốc nội.

Cũng tại buổi đón, 3 hành khách may mắn cũng đã nhận được 3 thẻ quà tặng vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines do Hãng hàng không Vietnam Airlines tài trợ.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, năm 2021 là một năm đầy khó khăn đối với hàng không và du lịch do dịch bệnh đã kéo dài sang năm thứ 2 với các biến chủng mới gây bùng phát mạnh ở nhiều địa phương. Sau thời gian dài bị dừng bay vì diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch COVID-19, ngày 10/10/2021 các đường bay nội địa đã được khai thác trở lại, tuy nhiên các hoạt động khai thác chưa thật sự mạnh mẽ.

Với sự chuẩn bị chu đáo cho năm 2022, dự kiến từ ngày 1/1/2022, các hãng hàng không sẽ bắt đầu khai thác với hơn 630 chuyến bay, với 8 chặng bay nội địa từ TP HCM, Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Buôn Mê Thuột, Hải Phòng, Cần Thơ đến TP Đà Nẵng.

Theo Vietnam Airlines, nhu cầu vận tải hàng không tăng cao trở lại vào dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022 nên từ ngày 01/1/2022, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) tăng mạnh tần suất nhiều đường bay trong mạng đường bay nội địa. Trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều, số ghế cung ứng tăng 120% so với hiện tại nhằm phục vụ cao điểm Tết 2022.

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, năm 2022 được xác định là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” với lộ trình mở cửa lại các đường bay quốc tế thường lệ vào ngày 1/1/2022.

Để thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của ngành du lịch Đà Nẵng trong thời gian đến, Sở Du lịch đã chuẩn bị 2 kịch bản đón khách gồm: Phấn đấu tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt 3,5 triệu lượt khách (tăng 3 lần so với ước thực hiện năm 2021), trong đó, khách quốc tế ước đạt 180 ngàn lượt (tăng 1,6 lần) và khách nội địa ước đạt hơn 3,32 triệu lượt (tăng 3 lần), cùng doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt trên 6.700 tỷ đồng (tăng 2,6 lần so với ước thực hiện năm 2021);

Kịch bản thứ 2 là ước lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt khoảng 2,1 triệu lượt khách (tăng 87,8% so với năm 2021), trong đó khách quốc tế ước đạt 100 ngàn lượt và khách nội địa ước đạt 2 triệu lượt (tăng 2 lần so với năm 2021), cùng doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng (tăng 2 lần so với ước thực hiện năm 2021.

Được biết, trong tháng 6/2022, Đà Nẵng sẽ phối hợp với Tập đoàn IPP Group đăng cai tổ chức Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022, sự kiện này sẽ góp phần quan trọng kết nối Đà Nẵng với cộng đồng doanh nghiệp hàng không – du lịch và mạng đường bay quốc tế tại khu vực châu Á và trên thế giới.