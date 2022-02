Đà Nẵng: Cầu Rồng phun lửa trở lại từ tối ngày 12/2

Thời gian bắt đầu phun lửa và phun nước từ 21h đêm 12/2 và lịch trình hoạt động sẽ trở lại bình thường vào 21h các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn trong năm.

Để đảm bảo cho hoạt động phun lửa và phun nước của cầu Rồng, UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; giao Thanh tra Sở GTVT tăng cường phối hợp trong công tác tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực tổ chức phun lửa, phun nước cầu Rồng.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Công an TP chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, hỗ trợ Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng trong việc tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho phương tiện và nhân dân trong quá trình phun lửa, phun nước cầu Rồng.

Được biết, việc cho cầu Rồng hoạt động phun nước và phun lửa trở lại bình thường nhằm kích cầu du lịch và thu hút du khách đến với Đà Nẵng, dần mở lại các hoạt động du lịch trên địa bàn TP.