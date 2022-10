Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có tân lãnh đạo

Hôm nay (25/10), Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm lãnh đạo.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Triệu Mạnh Tùng - Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm khác sử dụng công nghệ cao (Phòng 6) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Minh Chính đánh giá: Trung tá Triệu Mạnh Tùng là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn tốt, am hiểu pháp luật và nghiệp vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tham mưu chiến lược trong lĩnh vực công tác được giao; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quyết đoán trong công việc được lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sĩ tín nhiệm; đã trực tiếp tham gia đấu tranh thắng lợi nhiều kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án của Bộ, đơn vị.

Trong vai trò là Trưởng Phòng 6, Trung tá Triệu Mạnh Tùng đã chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Cục trong công tác phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao vi phạm pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính đề nghị các Đảng uỷ, lãnh đạo Cục; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, trung tâm hỗ trợ, giúp đỡ tân Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.