Công ty khởi nghiệp Thụy Sĩ phát triển robot tuần tra hỗ trợ trí tuệ nhân tạo

VietTimes – Công ty khởi nghiệp Thụy Sĩ Ascento phát triển một robot bảo vệ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) trên cơ sở đám mây, có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trên khu vực rộng lớn với một nhân viên an ninh vận hành.

Trong bối cảnh thiếu hụt lao động và sự quan tâm ngày càng tăng đến vấn đề an ninh và an toàn trong các cơ sở công nghiệp nhà máy và các khu kho bãi rộng lớn, những công ty bảo vệ trên toàn thế giới bắt đầu hướng tới khả năng sử dụng robot làm nhiệm vụ tuần tra.

Robot tuần tra hỗ trợ AI trên cơ sở đám mây

Theo nhà phát triển, robot bảo vệ sẽ giúp con người tuần tra hiệu quả những khu vực không gian rộng lớn, thường yêu cầu một số nhân viên lớn với chi phí thấp hơn đáng kể.

Robot tuần tra có những ưu điểm vượt trội so với nhân viên do thiết bị không bị tác động của tâm lý, sức khỏe, môi trường làm việc.

Robot tuần tra an toàn hơn cho nhân sự, do đó trong những tình huống đặc biệt có thể giảm chi phí cho các công ty bảo vệ an ninh.

Robot tuần tra không sử dụng đèn chiếu sáng mà sử dụng camera, bao gồm cả camera quang ảnh hồng ngoại, đảm bảo kiểm soát tốt hơn khu vực trách nhiệm.

Ở châu Âu, trong 6 tháng qua người dân tại Thụy Sĩ có thể nhìn thấy một loại robot hai bánh tự động, làm nhiệm vụ tuần tra hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau.

Bot tuần tra, do Ascento, công ty khởi nghiệp về robot từ Đại học ETH Zurich phát triển, đang thực hiện nhiệm vụ người máy bảo vệ cho công ty bảo mật Thụy Sĩ Securitas AG.

Ascento cho biết, những robot tuần tra của công ty đang cung cấp thêm một lớp bảo vệ an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động an ninh tại một số địa điểm thử nghiệm, trong đó một kho đường sắt ngoài trời của Thụy Sĩ.

Robot bảo vệ có "chân" lắp bánh xe có thể gập lại như "chân" thông thường. Bộ phận “đầu" của robot được lắp đặt máy tính, cảm biến, pin điện và trang bị ứng dụng AI trên nền tảng đám mây.

Alessandro Morra, Giám đốc điều hành và người sáng lập công ty khởi nghiệp Ascento cho biết: “Robot cơ động di chuyển tốt trên địa hình bằng phẳng, vượt chướng ngại vật, thậm chí có thể nhảy một hoặc hai bước để vượt chướng ngại vật do chúng tôi sử dụng chân và bánh xe linh hoạt”.

Camera ảnh nhiệt của robot phát hiện người và phương tiện trong bóng tối, camera 360° ghi lại quang cảnh môi trường xung quanh. Robot có thể giao tiếp không dây, truyền tải dữ liệu trực tiếp với nhân viên an ninh, người vận hành tại trung tâm điều khiển.

Robot hỗ trợ AI thay thế con người làm nhân viên bảo vệ ở Thụy Sĩ. Video EuroNews Next

Ascento có kế hoạch phát triển bot bảo vệ cao hơn nữa, sử dụng mô hình máy học, cho phép robot cung cấp các báo cáo bảo mật tự động hàng ngày với những điểm chú ý, cảnh báo nguy hiểm hay các mối đe dọa hoặc tự động thay đổi lộ trình kiểm soát.

Robot có thể được cho thuê theo giờ

Công ty Ascento cho biết, những robot bảo vệ của doanh nghiệp cho phép một nhân viên nhân viên con người duy nhất có thể bao quát những khu vực cần kiểm soát ngoài trời rộng lớn cách hiệu quả, nơi thường cần số lượng người đáng kể để tuần tra trực tiếp và chi phí rẻ hơn so với nhân viên bảo vệ.

Ý tưởng ban đầu của Ascento là phát triển một robot có thể nhảy trên các cầu thang, nhưng những cuộc thảo luận với ngành bảo vệ cho thấy nhu cầu về một robot có kích thước lớn và độ tin cậy cao hơn.

Morra nói: “Khi robot nhảy trên các bậc cầu thang, vẫn có xác suất nhất định xảy ra sự cố. Vì vậy, sau đó chúng tôi phát triển phiên bản tiếp theo có kích thước lớn hơn và di chuyển bằng bánh xe chứ không nhảy trên cầu thang và robot được đưa vào thử nghiệm trên các khu vực lớn cần kiểm soát.”

Trước đây ông từng làm nhân viên bảo vệ khi còn là sinh viên tại ETH Zurich trước khi thành lập công ty khởi nghiệp về robot này.

"Chúng tôi chọn thị trường bảo vệ vì đây là lĩnh vực rất khó tìm người làm hiện nay. Những nhân viên bảo vệ phải làm việc nhiều giờ ngày đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Chúng tôi đã tự mình làm công việc này và thực sự không dễ dàng," Morra nói.

"Chúng tôi muốn giúp đỡ các nhân viên bảo vệ và robot của chúng tôi có thể làm cho công việc của những người bảo vệ này dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều", ông nói thêm.

Các công ty bảo vệ có thể mua cả hệ thống nhiều robot hoặc thuê một số robot theo giờ, bổ sung và hỗ trợ cho đội bảo vệ con người trong tương lai, khi robot bảo vệ chính thức có mặt trên thị trường.

Theo Euro News