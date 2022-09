Công an TP.HCM xử lý hơn 90 quán karaoke chưa đảm bảo an toàn về cháy nổ

Sau vụ việc cháy quán Karaoke ở tỉnh Bình Dương gây chấn động dư luận với 33 người thiệt mạng và nhiều nạn nhân bị ngạt khói trầm trọng vẫn đang phải cấp cứu tại bệnh viện, Công an TP.HCM đã lập tức tiến hành rà soát công tác đảm bảo an toàn trong kinh doanh ngành hàng này.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, hiện tại, Công an TP.HCM đang triển khai kế hoạch tổng kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn.

Hiện nay trên địa bàn TP có 414 loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar và lực lượng chức năng đã kiểm tra được hơn 50% số cơ sở.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện nhiều sai sót, vi phạm PCCC và đã xử lý hơn 90 cơ sở với số tiền trên 300 triệu đồng.

Thông qua các buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các nguyên nhân dẫn đến cháy, cháy lan, cháy lớn, đồng thời, phân tích các nguyên nhân gây thiệt hại về người khi có cháy để đưa ra các giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Các nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCCC của người đứng đầu; kiểm tra hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và cứu nạn cứu hộ; kiểm tra về giao thông, nguồn nước, khoảng cách PCCC và quy mô công trình...

Qua kiểm tra, đã có 2 cơ sở bị tạm đình chỉ và 2 cơ sở bị đình chỉ hoạt động vì chưa được duyệt nghiệm thu PCCC nhưng đã hoạt động kinh doanh.

Riêng trong ngày 8/9, Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Gò Vấp phối hợp với các cơ quan liên quan đã kiểm tra an toàn PCCC tại hai cơ sở kinh doanh karaoke.

Tại quán karaoke Thanh Ruby trên đường Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm khi thiết kế theo kiểu nhà hộp, không có ban công, có một sân thượng, các cửa sổ mỗi tầng tuy không có khung sắt nhưng lại bị bao bọc bởi dàn dây thép dùng để treo đèn LED.

Bên trong các phòng karaoke được trang trí nhiều thiết bị điện tử, đèn chiếu sáng hay bàn ghế, đều là vật liệu dễ gây cháy nổ. Các thông báo lối thoát hiểm rất sơ sài bằng giấy dán trên tường. Diện tích thang bộ di chuyển có nơi không đạt yêu cầu tối thiểu, không có cầu thang thoát hiểm khi có sự cố. Hệ thống báo cháy không hoạt động ở tầng 4, 5.

Đại diện cơ sở này lý giải do trục trặc từ hệ thống báo cháy trung tâm của quán karaoke, đồng thời không xuất trình được hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Ngoài ra, cơ sở này không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC định kỳ. Đoàn kiểm tra đã đình chỉ hoạt động của quán đến khi cơ sở này sửa chữa hoàn tất và thiết kế PCCC tại đây đạt yêu cầu của cơ quan chức năng.

Một cơ sở khác là quán karaoke White Star trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp đã tháo dỡ một số cửa chống cháy lan ở các tầng kinh doanh karaoke (không đúng theo bản vẽ được thẩm duyệt trước đó); thay đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thành phòng kinh doanh karaoke. Các lỗi vi phạm trên đoàn kiểm tra đề nghị phạt 55 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận 8 cũng kiểm tra quán karaoke Icool trên đường Dạ Nam và yêu cầu cơ sở loại bỏ bàn bi lắc tại một số phòng, lắp đặt bảng hướng dẫn thoát hiểm, trang bị thang thoát hiểm.