Karaoke The King hoạt động trá hình sẽ bị rút giấy phép

Tại cuộc họp báo chiều tối hôm nay ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết tối hôm 4/5 ông dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 đã bất ngờ kiểm tra một số điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, sau khi UBND TP.HCM đã chỉ đạo dừng hoạt động loại hình dịch vụ này kể từ 18 giờ ngày 4/5; phát hiện hoạt động karaoke trá hình tại nhà hàng The King (đường Lê Lai, quận 1, TP.HCM).

Sau khi lực lượng chức năng lập biên bản nhà hàng The King, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nghiêm khắc phê bình UBND Quận 1 vì đã để xảy ra vụ việc karaoke hoạt động trá hình trong nhà hàng này. “UBND TP.HCM đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở karaoke trá hình này” – Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBNT TP.HCM nói.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai – Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cho hay, thời gian qua sau khi phát hiện sai phạm của nhà hàng The King thì Sở Kế hoạch Đầu tư đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, đợi UBND quận 1 xác lập các hành vi vi phạm của công ty này để xử phạt và rút phép theo quy định.

Đại diện Công an TP.HCM có mặt tại cuộc họp báo chiều 11/5 cho biết: “Sau khi kiểm tra, Công an TP.HCM đang đề xuất phạt hành chính cơ sở này với mức phạt 65 triệu đồng vì đã hoạt động karaoke không phép. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm dừng kinh doanh, đề xuất thu hồi giấy phép hoạt động của công ty này do các vi phạm nói trên”.

Cũng tại cuộc họp báo chiều 11/5, về vấn đề một số trường Đại học trên địa bàn TP.HCM vẫn cho sinh viên đi học tập trung vì lý do phải chờ quyết định cuối cùng của Bộ GD&ĐT, đại diện Sở Giáo dục khẳng định thành phố đã quyết định dừng học tập trung tức là tất cả các trường chuyên nghiệp, Đại học, cao đẳng, THPT, tiểu học… trên địa bàn đều phải chấp hành, không có chuyện bậc Đại học đợi quyết định của Bộ GD&ĐT.

Về vấn đề nhiều đơn vị lữ hành phải huỷ tour trong mùa dịch, ảnh hưởng lớn tới hoạt động của ngành này, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu – Phó Giám đốc Sở Du lịch cho hay: “TP.HCM chưa phải là vùng dịch, tâm dịch, chưa có nhiều ca bệnh xuất hiện, nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương đang diễn biến phức tạp, nên Sở Du lịch TP.HCM vẫn khuyến cáo các đơn vị nếu có thể thì phải dời tour sang các thời gian khác, nếu vẫn tổ chức tour thì phải đảm bảo an toàn cho khách hàng. Đặc biệt là công tác phòng dịch tại các đơn vị lữ hành, khách sạn”.