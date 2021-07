Con người có thể sống lâu hơn đáng kể trong tương lai

Theo một nghiên cứu mới của Đại học Washington, tỷ lệ sống qua 110 tuổi đang trở nên cao hơn. Được biết nghiên cứu này dựa trên mô hình toán học để dự đoán xác suất con người có thể sống qua 110 tuổi.

Được biết các nhà nghiên cứu của Đại học Washington đã sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc tế về tuổi thọ, theo dõi những người trên 110 tuổi ở 13 quốc gia bao gồm cả Hoa Kỳ cho phát hiện mới của họ.

Theo Michael Pearce, tác giả nghiên cứu và là nghiên cứu sinh tại Đại học Washington, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng “rất có khả năng” kỷ lục về người già nhất sẽ bị phá vỡ trong thế kỷ này.

Cho đến nay, người già nhất là Jeanne Calment, một phụ nữ Pháp đã qua đời năm 1997 ở tuổi 122 tuổi 164 ngày.

Theo Pearce, xác suất lên tới 68% rằng sẽ có người sẽ đạt 127 tuổi vào năm 2100 và xác suất 13% với người đạt 130 tuổi.

Trong số các yếu tố khác, những tiến bộ trong y học và sinh học lão hóa cũng sẽ ảnh hưởng lớn để khả năng kéo dài tuổi thọ của con người. Thật vậy, rất nhiều tiến bộ đã đạt được trong lĩnh vực sinh học lão hóa đến mức một số chuyên gia tin rằng trong tương lai con người có thể chống lại sự lão hóa.

Andrew Steele, nhà khoa học và tác giả cuốn sách: “Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old”.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng trong tương lai nhiều khả năng khoa học sẽ có những khám phá mới, thú vị trong lĩnh vực lão hóa trên cơ thể người".

Ví dụ, các nhà nghiên cứu đang tìm cách tác động vào các tế bào lão hóa được gọi là "tế bào tuổi già". Thay vì phân chia và tạo ra các tế bào mới, các tế bào già đi xung quanh và giải phóng các hóa chất và phân tử gây rối các tế bào khỏe mạnh khác và khiến chúng yếu đi. Số lượng tế bào già đi của con người sẽ tăng lên khi họ già đi. Theo các nghiên cứu trên chuột cho thấy có thể tác động, loại bỏ các tế bào này nhằm tăng tuổi thọ.

Một nghiên cứu đặc biệt được công bố vào tháng 5 đã tìm hiểu các dấu hiệu sinh học của sự lão hóa trong máu và phát hiện rằng con người về mặt lý thuyết có khả năng sống đến 150 năm nếu được sống trong môi trường không căng thẳng, bệnh tật.

Ngoài ra, mọi người cũng có thể làm theo những cách đơn giản để tăng tuổi thọ của mình.

Một nghiên cứu năm 2018 từ Harvard cho thấy những người tuân theo năm thói quen đơn giản - ăn một chế độ ăn uống lành mạnh chất lượng cao, thể dục ít nhất 30 phút hoặc hơn mỗi ngày, hoạt động thể chất vừa phải, giữ trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, không uống quá nhiều rượu bia và không hút thuốc có thể tăng tuổi thọ lên đến 10 năm. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy rằng rau và trái cây hằng ngày cũng giúp tăng tuổi thọ.

Theo Dan Buettner, một nhà báo và là thành viên của National Geographic, ở những nơi có người dân sống lâu nhất, họ có những thói quen cụ thể giúp góp phần kéo dài tuổi thọ. Ví dụ, có ít nhất ba người bạn thân mà bạn có thể tin tưởng, đi bộ hàng ngày và ngủ đủ giấc... là những thói quen giúp tăng tuổi thọ của người dân nơi đây. ông chia sẻ với CNBC Make It.

Theo Steele, đánh răng và làm sạch răng có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim và sa sút trí tuệ. Vệ sinh răng miệng tốt sẽ giúp loại bỏ tình trạng viêm mãn tính mức độ thấp có thể cản trở hệ thống miễn dịch của bạn.

Theo CNBC