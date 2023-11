Chủ xe Tesla tính bỏ xe, bán cổ phiếu hoặc bỏ đặt xe mới sau status gây tranh cãi của Elon Musk

VietTimes – Một số chủ sở hữu xe Tesla đã bày tỏ quan điểm của họ sau cuộc trao đổi trực tuyến gần đây của Elon Musk, trong đó ông ủng hộ một bài đăng có tư tưởng bài Do Thái.

7 người đã và đang có ý định sở hữu xe Tesla đã nói với Business Insider rằng họ đang xem xét về việc bán xe hoặc cổ phiếu Tesla, hoặc họ đã chấm dứt việc mua sản phẩm của thương hiệu này sau nhiều năm tin tưởng vào Musk và công ty của ông.

Nhiều chủ sở hữu Tesla khác cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự trên mạng.

Trước đó, Elon Musk đã phản hồi một bài đăng có tư tưởng bài Do Thái và gọi nó là "sự thật thực sự". Bài đăng đến từ một người dùng cho rằng "cộng đồng Do Thái" đang thúc đẩy "sự thù ghét đối với người da trắng", và người Do Thái ở phương Tây, cụ thể là đang ủng hộ "các nhóm người thiểu số" mà "không chắc chắn thích họ lắm". Quan điểm này lặp lại lý thuyết "Đại thay thế ở nước Mỹ".

Sự ủng hộ của Musk đối với bài đăng nhanh chóng gây ra phản ứng dữ dội, bao gồm cả đe dọa tẩy chay Tesla và một cựu đồng sáng lập Facebook kêu gọi ông từ chức.

Ngay cả một số người ủng hộ trung thành nhất của ông cũng phản ứng mạnh với bài đăng này. Nhiều người trong số họ cho rằng xe cộ không phải là vấn đề, mà vấn đề nằm ở chính Musk.

"Xe của Tesla được thiết kế tuyệt vời và vô cùng hữu ích", Peter, chủ sở hữu Tesla Model 3 năm 2022 đến từ Vermont, nói với Business Insider. "Tuy nhiên, cho đến khi Musk rời khỏi Tesla, tôi sẽ không mua sản phẩm nào của họ nữa, và đáng tiếc là tôi đang xem xét việc bán chiếc Model 3 gần như hoàn hảo của tôi"..

Peter nói thêm rằng Musk đang "tích cực khiến khách hàng của mình xa lánh". Ông mô tả khách hàng của Tesla là "tương đối tự do và trung lập".

Arthur Kulak cho biết ông sở hữu cổ phiếu Tesla và vẫn đang quyết định liệu có nên bán cổ phiếu trong công ty hay không. Ông ấy gửi lời khuyên cho Musk, "hãy giữ im lặng."

Tesla đang chuẩn bị tổ chức sự kiện giao nhận dòng xe Cybertruck được mong chờ từ lâu vào cuối tháng này. Sự mong đợi đã tăng lên và đã có đặt hàng cho Cybertruck, nhưng ít nhất một người cho biết chỉ riêng Musk đã đủ lý do để anh hủy đặt hàng.

"Elon khiến việc muốn mua xe Tesla trở nên khó khăn. Thật đáng tiếc", anh viết trong một email.

Nhà đầu tư Tesla Ross Gerber, người sở hữu 74 triệu đô la cổ phiếu Tesla vào mùa xuân năm nay, nói trong một bài đăng trên X rằng ông định vứt bỏ chiếc Model Y của mình để ủng hộ đối thủ của Tesla là Rivian.

Một chủ sở hữu Tesla khác cho biết họ đã nói chuyện với cố vấn tài chính của họ về việc bán cổ phiếu Tesla sau hơn 10 năm đầu tư vào công ty. Chủ sở hữu Model Y, người muốn được giấu kín danh tính, nói rằng ông đã nhận được tin nhắn từ gia đình van xin ông loại bỏ chiếc xe.

Các cuộc trò chuyện tương tự lan rộng trên mạng xã hội Reddit, nơi một người dùng đã đề xuất rằng thời gian làm CEO Tesla của Musk sẽ sớm kết thúc.

"Tôi nghĩ thời gian của ông ta đã kết thúc, và Tesla sẽ không sụp đổ nếu không có ông ấy. Tôi nghĩ đó việc thay thế ông ta trong tương lai là điều tốt", bài viết trên Reddit nói.

Chuyên trang cổ phiếu Citron Research, do Andrew Left sáng lập, cũng đăng tải một bài viết chỉ trích quan điểm của ông Musk.

Theo Business Insider