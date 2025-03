Tin công nghệ ngày 15/3: Google xóa trợ lý Assistant trên thiết bị di động

1. Google xóa trợ lý Assistant trên thiết bị di động trong năm nay

Google sẽ ngừng hoạt động Google Assistant trên hầu hết các thiết bị di động trong năm nay và chuyển người dùng sang nền tảng AI mới mang tên Gemini. Quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra trong vài tháng tới, sau đó Google Assistant sẽ không còn khả dụng trên phần lớn thiết bị di động hoặc có sẵn để tải xuống từ các cửa hàng ứng dụng. ​

Các thiết bị chạy Android 9 trở xuống và có RAM dưới 2GB sẽ tiếp tục hỗ trợ Google Assistant cổ điển. Ngoài ra, Google sẽ nâng cấp các thiết bị như máy tính bảng, ô tô và các thiết bị kết nối như tai nghe và đồng hồ sang Gemini. Hãng cũng dự kiến giới thiệu trải nghiệm mới, được hỗ trợ bởi Gemini, cho các thiết bị gia đình như loa, màn hình và TV. ​

Google Assistant, ra mắt lần đầu năm 2016, đang được thay thế khi Gemini trở thành nền tảng AI và trợ lý chính của Google.

2. Nintendo chuẩn bị cho ra mắt Switch 2

Thiết bị chơi game Nintendo Switch. Ảnh: Nintendo

Nintendo vừa công bố chính thức về Nintendo Switch 2, dự kiến phát hành trong năm 2025.

Nintendo Switch 2 tiếp tục là hệ máy lai, cho phép người dùng sử dụng như máy cầm tay hoặc kết nối với TV thông qua dock. Máy có màn hình LCD 8 inch, lớn hơn so với phiên bản trước đó, nhằm giảm chi phí. Hệ thống trên chip (SoC) được cho là Nvidia Tegra T239 với CPU ARM Cortex-A78C tám nhân và GPU Ampere 12 SM, hỗ trợ công nghệ DLSS và ray tracing, mang lại hình ảnh chất lượng cao.

Tay cầm Joy-Con được thiết kế lại, kết nối với máy thông qua nam châm thay vì rãnh trượt như trước. Chúng sử dụng cảm biến Hall effect cho joystick, giúp giảm thiểu vấn đề trôi joystick. Ngoài ra, Joy-Con mới còn có cảm biến quang học và có thể hoạt động như chuột máy tính, mở ra nhiều khả năng điều khiển mới.

Nintendo Switch 2 sẽ tương thích ngược với hầu hết các trò chơi vật lý và kỹ thuật số của Switch hiện tại. Một số tựa game như "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" sẽ có phiên bản nâng cấp để tận dụng phần cứng mới.

Nintendo cam kết tiếp tục hỗ trợ hệ máy Switch hiện tại sau khi Switch 2 ra mắt, miễn là còn nhu cầu từ người dùng.

3. OpenAI và Google đề nghị chính phủ Mỹ cho phép sử dụng nội dung có bản quyền để huấn luyện AI

OpenAI và Google đã đề nghị chính phủ Mỹ cho phép các mô hình AI của họ được huấn luyện trên nội dung có bản quyền theo nguyên tắc "sử dụng hợp lý" (fair use). Động thái này nhằm đảm bảo Mỹ duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực AI trước các đối thủ toàn cầu.

Theo OpenAI, các nhà phát triển AI tại Trung Quốc có quyền truy cập không giới hạn vào dữ liệu, bao gồm nội dung có bản quyền. Trong khi đó, Google cho rằng luật bản quyền hiện tại có thể cản trở quá trình huấn luyện AI. Cả hai công ty đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có các ngoại lệ về khai thác dữ liệu để tránh những rào cản pháp lý đối với sự phát triển công nghệ.

Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh OpenAI và nhiều công ty AI khác đang đối mặt với các vụ kiện từ các tác giả như George R.R. Martin và Sarah Silverman, cáo buộc họ sử dụng trái phép nội dung có bản quyền. OpenAI thừa nhận rất khó để tránh hoàn toàn nội dung có bản quyền khi huấn luyện AI.

4. ByteDance dự kiến đạt thỏa thuận bán TikTok tại Mỹ trước hạn chót 5/4

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bày tỏ lạc quan rằng ByteDance, công ty mẹ của TikTok, sẽ đạt được thỏa thuận bán ứng dụng này cho một công ty không thuộc Trung Quốc trước ngày 5/4, nhằm tránh lệnh cấm hoạt động tại Mỹ. ​

Trước đó, vào tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh gia hạn thêm 75 ngày cho ByteDance để tìm kiếm người mua, sau khi luật yêu cầu công ty này phải thoái vốn khỏi TikTok có hiệu lực vào ngày 19/1. ​

Phó Tổng thống Vance, cùng với cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz, đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với bốn bên quan tâm đến việc mua lại TikTok. Ông Vance tự tin rằng một thỏa thuận cấp cao sẽ được đạt được, đáp ứng các quan ngại về an ninh quốc gia và cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ dưới quyền sở hữu của một công ty Mỹ. ​

Mặc dù vậy, một quan chức Nhà Trắng cho biết có thể cần thêm thời gian sau ngày 5/4 để hoàn thiện các chi tiết của thỏa thuận. Hiện tại, TikTok và ByteDance chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này. ​

Việc bán TikTok tại Mỹ là một bước quan trọng nhằm giải quyết các lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến ứng dụng này và đảm bảo rằng TikTok có thể tiếp tục phục vụ người dùng Mỹ mà không vi phạm các quy định pháp luật.