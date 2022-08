Cần giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng lộn xộn ở sân bay TSN và ùn tắc ở trạm thu phí

Xe đã dán thẻ thu phí không dừng đạt 77%

* Tình trạng tắc nghẽn giao thông trên quốc lộ khi triển khai thu phí không dừng từ ngày 1/8 tiếp tục diễn ra. Đề nghị Sở GTVT TP.HCM cho biết ý kiến trước việc này?

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM: TP.HCM có 3 trạm thu phí là An Sương – An Lạc, trạm cầu Phú Mỹ và xa lộ Hà Nội.

Theo con số thống kê hiện nay, có khoảng 80.000 lượt xe/ngày. Qua theo dõi ba hôm nay, số phương tiện đã có dán thẻ thu phí tự động không dừng tăng lên từng ngày: Ngày 1/8 chỉ đạt 53%, ngày 2/8 khoảng 63%, ngày 3/8 đã đạt khoảng 77%.

Hiện tại vẫn còn tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí, do vẫn còn một lượng phương tiện giao thông chưa dán thẻ thu phí tự động không dừng, Sở GTVT TP.HCM đã đưa giải pháp phân luồng điều tiết giao thông cho các xe chưa dán thẻ tại trạm.

Sở GTVT đã đề nghị cảnh sát giao thông TP.HCM bố trí lực lượng trực tại các trạm thu phí, hạn chế xe chưa dán thẻ thu phí tự động vào làn ETC, đồng thời, xử phạt nghiêm các phương tiện chưa chấp hành dán thẻ thu phí tự động.

Đề nghị các chủ phương tiện hết sức lưu ý, nếu chưa dán thẻ mà vẫn đi vào làn ETC sẽ bị xử phạt theo quy định.

Sở GTVT nói gì về quá tải sân bay Tân Sơn Nhất và tắc nghẽn quốc lộ vì thu phí không dừng?

Sân bay Tân Sơn Nhất chắc chắn cần bãi đệm cho xe chờ

* Về việc sân bay Tân Sơn Nhất lộn xộn, bát nháo, phía sân bay đã có báo cáo và đề xuất xây thêm bến đỗ xe chờ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng việc xây thêm bến đỗ sẽ chỉ càng tăng sự lộn xộn ở quy mô lớn hơn. Xin hỏi ý kiến của lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất trước quan điểm này ra sao ạ?

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM: Hiện nay, lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trung bình 120.000 người/ngày, tương đương với 40 triệu lượt hành khách mỗi năm đang lưu thông qua sân bay. Như vậy đã vượt quá thiết kế cũ khoảng 1,3 lần (30 triệu lượt hành khách mỗi năm).

Xe di chuyển quanh sân bay Tân Sơn Nhất đông, nếu có tai nạn giao thông xảy ra sẽ gây ách tắc. Hiện tại đã có hơn 3.000 xe đưa đón khách từ sân bay vào TP, các loại xe kinh doanh đón khách đang được bố trí ở làn D1 và D2, nhưng chưa có bãi đỗ xe dành cho taxi, xe công nghệ và phương tiện công cộng đưa đón khách. Đây là hạn chế lớn khó giải quyết căn cơ.

Chúng tôi kiến nghị nên xây thêm bãi đỗ xe nhưng cần nghiên cứu, không bố trí quá gần với sân bay, để kéo giãn việc tập trung lượng phương tiện quá lớn thường xuyên tập trung ở khu vực sân bay; đồng thời nghiên cứu hướng sử dụng xe bus đưa đón khách từ sân bay ra ngoài.

Sở GTVT TP.HCM đã làm việc với UBND TP.HCM và các ngành để tới đây, xe taxi, xe công nghệ và các loại xe khác sẽ được sắp xếp linh hoạt vào làn B, C đưa đón khách cho phù hợp hơn.

Ngoài ra, đã điều chỉnh điểm đón khách đi xe bus từ sân bay vào TP và điều chỉnh giờ đón cho phù hợp hơn với các chuyến bay đi và đến sân bay của khách quốc tế, bắt đầu thực hiện từ ngày mai, 5/8. Riêng tuyến xe bus Tân Sơn Nhất – Bến Thành dự kiến sẽ hoạt động trở lại từ ngày 19/8 tới.

Ông Nguyễn Thành Nam – Trưởng phòng Kiểm soát khai thác Tổng công ty Cảng Hàng không miền Nam:

- Về câu hỏi giải pháp bến đỗ xe chờ cho sân bay Tân Sơn Nhất, thì trong giai đoạn vừa qua, sản lượng khai thác hành khách đi đến sân bay Tân Sơn Nhất rất cao, trong khi diện tích giao thông hạn chế. Vì thế, Công ty Cảng Hàng không miền Nam đã phối hợp với đơn vị quản lý nhà xe, tuy nhiên, do mặt bằng hạn hẹp nên số lượng xe ra vào đón khách thực sự không đủ.

Công ty Cảng Hàng không miền Nam và Cụm cảng Hàng không miền Nam đã thống nhất về việc rất cần có thêm một bãi đệm, để những giai đoạn cao điểm, các xe có chỗ đỗ bên ngoài. Cảng vụ Hàng không miền Nam đã báo cáo UBND TP.HCM xin chủ trương đồng ý cho Công ty Cảng Hàng không miền Nam được phép xây dựng khu đất ở góc đường Bạch Đằng, tiếp giáp với sân bay quốc tế còn đang trống, thành bãi đỗ đệm.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam:

- Thời gian hè vừa rồi, cao điểm có những ngày lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất lên đến 130.000 người/ngày (758 chuyến bay). Hiện nay đã bắt đầu hạ xuống ở mức khoảng 110.000 hành khách/ngày (699 chuyến bay). Chúng ta còn đang cải tạo, sửa chữa nhà ga T2. Do dịch bệnh, khách du lịch quốc tế và khách đi lại trên các chuyến bay quốc tế chưa đông, nhưng lượng hành khách bay trong nước thực sự đột biến rất lớn, vượt công suất xây dựng của sân bay Tân Sơn Nhất, quá tải bãi xe.

Liên quan đến triển khai giải pháp chống ùn tắc tại Cảng Hàng không miền Nam, rất cần xây dựng “túi giao thông” để chứa các xe chờ, để cung ứng xe vào đón khách. Hiện nay, xe công nghệ, xe taxi không có chỗ đỗ, phải đậu bên ngoài sân bay, ở các nút giao thông quanh sân bay, gây ùn tắc, lộn xộn.

Chúng tôi đã kiến nghị với UBND TP.HCM cho phép sử dụng khu đất trống mà UBND TP.HCM đang giao Cảng vụ Hàng không miền Nam quản lý, có diện tích hơn 3.500 m2 góc đường Bạch Đằng – Trường Sơn – Hồng Hà để xây nhà xe, chờ có công suất tương đương với bãi xe quốc tế hiện nay, để làm bãi đệm.