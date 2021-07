Cách tra cứu điểm thi THPT 2021 và phổ điểm nhanh chóng bằng hình thức trực tuyến

Điểm thi được cập nhật từ nguồn dữ liệu chính của Thông tấn xã Việt Nam. Khi sử dụng tính năng này, người dùng có thể xem danh sách Top 100 thí sinh có điểm cao nhất, phổ điểm các môn thi theo 65 cụm thi trên toàn quốc. Theo đó, các thí sinh nắm bắt được mặt bằng điểm chung để điều chỉnh nguyện vọng phù hợp. Để tra cứu điểm thi, các thí sinh truy cập vào trang web Cốc Cốc học tập tại địa chỉ https://hoctap.coccoc.com, chọn Tra cứu điểm thi ở thanh công cụ, sau đó nhập số số báo danh và nhấn tìm kiếm.

Bên cạnh đó, Cốc Cốc học tập còn là công cụ hỗ trợ các sĩ tử tìm kiếm điểm chuẩn 2021 của trường đại học theo nguyện vọng với tính năng Tìm trường ĐH-CĐ, cung cấp thông tin cơ bản về đơn vị đào tạo. Thí sinh cũng có thể xem thêm Quy chế tuyển sinh đại học bao gồm các quy định, biểu mẫu, hướng dẫn đăng ký…

Trải nghiệm thêm các tính năng mới trên Cốc Cốc

Ngoài ra, Cốc Cốc mới ra mắt 2 tính năng mới là Tìm kiếm an toàn (Safe Search) và Giải pháp quảng cáo tự nhiên trên thiết bị di động, phục vụ nhu cầu của người dùng.

Cụ thể, tính năng Tìm kiếm an toàn (Safe Search) giúp bảo vệ trẻ tránh tiếp cận nội dung người lớn khi tìm kiếm các thông tin trên mạng internet. Khi được bật, tính năng này sẽ lọc bỏ các hình ảnh, video và trang web không phù hợp trên các trang kết quả tìm kiếm của Cốc Cốc. Khi người dùng tắt tính năng này, Cốc Cốc sẽ trả về kết quả có liên quan nhất đến cụm từ mà người dùng tìm kiếm, bao gồm cả những nội dung không phù hợp (nếu có). Với việc linh hoạt bật/tắt tính năng Tìm kiếm an toàn, người dùng có thể chủ động bảo vệ sự riêng tư khi ở cơ quan hoặc ở bên cạnh trẻ em, tạo được một không gian mạng “sạch” và an toàn hơn khi trẻ sử dụng các tiện ích mạng.

Tính năng mới khác của Cốc Cốc mang tên Mobile Native Ad - hình thức quảng cáo tự nhiên được phân phối trên trình duyệt di động của trình duyệt này. Theo đó, các mẫu quảng cáo sẽ được thiết kế nằm xen lẫn vào dòng tin tức trong trang tab mới hay còn gọi là tính năng Cốc Cốc Đọc tin. Theo báo cáo của Q&Me về nghiên cứu hành vi đọc tin tức của người Việt, có tới 40% người dùng điện thoại và 59% người dùng máy tính thường xuyên đọc tin tức. Do đó, Mobile Native Ad giúp người dùng tiếp cận thông tin quảng cáo theo cách chủ động và các click vào quảng cáo sẽ mang lại giá trị cao hơn cho nhà quảng cáo. Hình thức này cũng sẽ giúp khoanh vùng, nhắm chọn khách hàng mục tiêu sâu hơn và chính xác hơn, giúp các nhà quảng cáo tiếp cận với khách hàng tiềm năng.