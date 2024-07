Theo lãnh đạo UBND TP Hội An, nhiều người dân đã phản ứng mạnh sau khi xem một số tấm hình ca sĩ Đức Tuấn chụp đang đứng trên mái nhà phố cổ được ca sĩ này đăng trên trang cá nhân.

Bộ ảnh được ca sĩ Đức Tuấn đăng trên trang cá nhân vào chiều 10/7 với hơn 30 tấm ảnh được ca sĩ này chụp tại Hội An, trong số đó có 3-4 tấm chụp ca sĩ Đức Tuấn đang đứng và ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An.

Bộ ảnh kèm theo nội dung: “Mời cả nhà xem trọn bộ ảnh Tuấn vừa chụp tại phố cổ Hội An, một địa điểm mà đi mãi vẫn không thưởng thức hết vẻ đẹp của nơi này. Sự kết hợp với bộ áo dài trong bộ sưu tập mới của chị Trịnh Hoàng Diệu càng làm tăng thêm sự quyến rũ của bộ ảnh lần này”.

Ảnh ca sĩ Đức Tuấn ngồi trên mái nhà tại phố cổ Hội An được đăng trên facebook cá nhân ca sĩ

Trong phần bình luận, nhiều người khen ca sĩ Đức Tuấn có bộ ảnh đẹp, nhưng nhiều người cũng bình luận không đồng tình với một số tấm hình của ca sĩ này đứng, ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An.

Có bình luận đã phản đối hành vi xâm hại di sản và yêu cầu gỡ bỏ những bức hình phản cảm trên nóc nhà phố cổ Hội An. “Những bức ảnh đứng ngồi trên mái ngói phố cổ vừa mang tính nhạy cảm (mạo hiểm), vừa thể hiện sự thiếu ý thức về tôn trọng di sản nghiêm trọng”, một ý kiến bày tỏ trong phần bình luận.

Nhiều ý kiến phản ứng khác gay gắt trên trang Facebook cá nhân của ca sĩ Đức Tuấn: “Anh là người của công chúng, là người có học và hiểu biết, sao anh lại làm vậy trên một di sản nhân loại. Trước khi làm gì, cần cân nhắc để cho người khác coi trọng mình”, một tài khoản Facebook phản hồi.

Thậm chí có ý kiến không thể chấp nhận với hành vi của ca sĩ này: “Không thể chấp nhận cách anh và ekip lên mái ngói mấy trăm năm gìn giữ của người dân và nhân loại. Hư, bể, vỡ thì còn gì là di sản. Chắc dư luận không mấy vui khi chấp nhận hình ảnh phản cảm như vậy”.

Anh P.C.Đ. (ở Hội An) cho rằng phố cổ Hội An được Unesco công nhận di sản văn hóa thế giới. Các công trình kiến trúc của phố cổ được bảo vệ và trùng tu theo quy trình nghiêm ngặt. Vậy mà ca sĩ lại leo lên nóc nhà phố cổ, đứng ngồi trên mái ngói âm dương để chụp hình. "Đây là Di sản văn hóa thế giới chứ không phải phim trường”, một người dân Hội An chia sẻ.

Sau khi vụ việc trở thành vấn đề được quan tâm trên mạng, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết: “Địa phương đã giao cho ngành văn hóa xác minh kiểm tra, tham mưu, rà soát các quy định cần thiết để xử phạt hành chính. Vụ việc ca sĩ Đức Tuấn đi trên mái ngói âm dương trong khu vực quản lý bảo vệ phố cổ Hội An để thực hiện loạt ảnh rất phản cảm”.

Cũng theo ông Sơn, ngoài việc xem xét xử lý ca sĩ Đức Tuấn, nhiều người dân cũng đề nghị địa phương cần có chế tài xử lý đối với chủ các nhà cổ, quán cafe trong phố đã đồng ý cho du khách trèo lên chụp ảnh, quay phim để xảy ra hành vi xâm hại di tích.

Hành vi của ca sĩ Đức Tuấn ngồi trên mái nhà tại phố cổ Hội An đã xâm phạm nghiêm trọng di tích (ảnh đăng trên Facebook nhân vật)

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An cho biết sau khi xác minh, ngôi nhà nơi ca sĩ này chụp là ở số nhà 166 Trần Phú, TP Hội An. Nơi này đã bị lập biên bản nhiều lần, đã bắt làm lan can nhưng ca sĩ Đức Tuấn đã trèo qua lan can để chụp hình.

“Trước mắt, TP Hội An sẽ cho kiểm tra, yêu cầu ca sĩ Đức Tuấn gỡ bỏ những hình ảnh phản cảm trên, đồng thời yêu cầu chủ căn nhà tháo dỡ trang trí trên sân thượng và ký biên bản cam kết không tái phạm”, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An nói.