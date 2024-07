Quảng Nam công bố sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20

Sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 2/8-4/8 tại khu phố cổ và Công viên Hội An.

UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa cho biết sẽ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, cùng các tổ chức, địa phương tổ chức sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 20 tại Hội An.

Sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Hội An với các địa phương, tổ chức, cá nhân của Nhật Bản; qua đó giới thiệu, tôn vinh những nét văn hóa truyền thống của hai dân tộc. Đồng thời đem đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa phong phú, hấp dẫn, góp phần xúc tiến, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến du lịch Hội An, góp phần phát triển du lịch.

Sự kiện sẽ gồm 22 hoạt động diễn ra xuyên suốt từ ngày 2/8-4/8 tại các khu vực phố cổ và Công viên Hội An. Tâm điểm của sự kiện là đêm khai mạc được tổ chức vào lúc 19h30, ngày 2/8, tại sân khấu Công viên Hội An (số 2, đường Trần Hưng Đạo, TP Hội An).

Tiếp nối là chuỗi các chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản (diễn ra ngày 3/8, tại vườn tượng An Hội) với các màn biểu diễn Yosakoi, các bài hát tiếng Nhật của lớp tiếng Nhật Terakoya, biểu diễn Ebisu và Kagura…; chương trình Giã bạn (diễn ra lúc 19h30, ngày 4/8, tại vườn tượng An Hội) với hoạt động nghệ thuật, biểu diễn Kagura; sinh hoạt cộng đồng múa Bon (Nhật Bản), múa trống Cơm, nhảy sạp (Việt Nam)…

Bên cạnh chương trình chính, các hoạt động như: Trưng bày sách, ảnh về hoạt động giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản (tại Công viên Hội An); triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản (diễn ra từ 26/7 - 4/8) tại Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản (6 Nguyễn Thị Minh Khai); triển lãm “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-E” (diễn ra từ 26/7 - 4/8) tại số 39 Nguyễn Thái Học; đua ghe ngang “Hội An, Nhật Bản và du khách”(diễn ra vào 8h, ngày 2/8), tại sông Hoài với các màn trình diễn lắc thúng chai và giải đua ghe ngang trên sông Hoài dành cho khách mời Nhật Bản và các TP đơn vị tham gia sự kiện, du khách nước ngoài và người dân trên địa bàn TP Hội An; tọa đàm: “Giao lưu văn hóa Hội An và Nhật Bản - Hành trình kết nối văn hóa” vào ngày 3/8;

Nghi thức kéo cờ cá chép của ngài Sugi Ryotaro, nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản; biểu diễn múa rắn Kagura và các trò chơi đẩy gậy, nhảy bao bố; chương trình đấu vật biểu diễn “Pro-Wrestling Di sản thế giới tại Hội An”; vẽ tranh “Thiếu nhi Hội An với văn hóa Nhật Bản”; cuộc thi Cosplay; chợ phiên Hội An giới thiệu và bày bán các sản phẩm OCOP, đồ handmade, gốm Nhật, dụng cụ chế tác cây cảnh Nhật Bản, sản phẩm lưu niệm; không gian Ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản; gian hàng xúc tiến du lịch, thông tin quảng bá, vật phẩm, phụ kiện, truyện tranh Nhật Bản;…

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức khánh thành di tích Chùa Cầu sau thời gian dài trùng tu.

Đặc biệt, vào lúc 16h, ngày 2/8, tại khu phố cổ Hội An, đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro sẽ được tái hiện lại bằng mô hình Châu Ấn thuyền trên các tuyến phố và biểu diễn tại Vòng cung chùa Cầu.