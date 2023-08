Bộ Y tế thu hồi thuốc viên nén Clorocid TW3 và viên nang cứng H-inzole

VietTimes – Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã quyết định thu hồi thuốc viên nén Clorocid TW3 và viên nang cứng H-inzole do không đạt chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Thái Bình về thuốc viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg) lấy tại quầy thuốc Hưng Hà (Khu Tràng 1, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), cho thấy không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đây là sản phẩm mang nhãn mác của Công ty CP Dược phẩm TW 3. Nhưng, phản hồi về vấn đề này, Công ty CP Dược phẩm TW 3 khẳng định không sản xuất lô thuốc Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg) có SĐK: VD-25305-16 như trên.

Chính vì vậy, các sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg) với số đăng ký và ngày sản xuất từ sau ngày 15/9/2019 đến nay là thuốc giả.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành, ngành thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm nói trên.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu, thuốc mua bán không có hóa đơn chứng từ hợp lệ; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng (Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, TP…), tiến hành thanh tra, kiểm tra đấu tranh phòng chống thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc trên địa bàn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành và Công ty CP Dược phẩm Hà Tây (Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) về việc thu hồi toàn quốc đối với thuốc Viên nang cứng H-inzole (Số GĐKLH: VN18555-14, Số lô: HT4-51, NSX: 18/10/2022, HSD: 17/10/2024) do Công ty Lark Laboratories (India) Ltd India sản xuất. Lý do thu hồi: không đạt tiêu chuẩn chất lượng, hành vi vi phạm chất lượng ở mức độ 3.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty CP Dược phẩm Hà Tây phối hợp với nhà cung cấp và phân phối thuốc trong thời hạn 2 ngày phải tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên; đồng thời gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trong vòng 33 ngày kể từ ngày ký công văn này.

Hồ sơ thu hồi bao gồm số lượng nhập khẩu, ngày nhập khẩu, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định…