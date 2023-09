Bộ Y tế: Góp ý của người bệnh là cơ sở để cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh

VietTimes – Việc người bệnh và người nhà người bệnh góp ý, chia sẻ các trải nghiệm an toàn và chưa an toàn về dịch vụ khám, chữa bệnh, là cơ sở để cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh.

Đó là thông điệp của WHO trong “Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2023” và được Bộ Y tế Việt Nam mít tinh hưởng ứng với chủ đề “Lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh” vào sáng nay, 15/9, nhằm thúc đẩy sự an toàn và giảm thiểu sự tổn hại cho người bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Khi người bệnh được tham gia, hiểu biết về quá trình sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh, họ sẽ cảm thấy an tâm và hoạt động khám, chữa bệnh cũng vì thế an toàn hơn. Sự tham gia của người bệnh và gia đình họ là một trong 7 mục tiêu của Kế hoạch hành động toàn cầu về An toàn người bệnh giai đoạn 2021-2030.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Bộ Y tế đã triển khai nhiều hình thức “Lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh” từ nhiều năm trước

TheoThứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hình thức “Lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh” từ nhiều năm trước, như Quy chế bệnh viện năm 1997 xây dựng các kênh thu thập ý kiến người bệnh qua đường dây nóng, hộp thư góp ý, Hội đồng người bệnh...

Những năm gần đây, Bộ Y tế đã thể chế hóa, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và quy định như đường dây nóng kết nối trực tiếp đến Bộ Y tế, tổ chức tiếp công dân trực tiếp do các Thứ trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng thường trực; khảo sát sự hài lòng của người bệnh thường quy, tiếp thu phản ánh của cơ quan báo chí truyền thông…

“Mỗi ngày, Bộ Y tế tập hợp các ý kiến trái chiều liên quan đến ngành y tế, qua báo chí và mạng xã hội, xác minh và báo cáo lãnh đạo Bộ để nắm bắt và chỉ đạo điều hành. Từ đó, phản hồi kịp thời các ý kiến của người bệnh và cộng đồng” - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế - phát biểu tại buổi lễ

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế - chia sẻ: An toàn người bệnh là phòng ngừa tổn hại cho người bệnh, hạn chế các sự cố y khoa. Vì thế, WHO kêu gọi các nước thành viên “xây dựng các hệ thống để hỗ trợ việc tham gia tích cực và trao quyền cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng trong việc cung cấp dịch vụ y tế an toàn hơn”.

Theo ông Khuê, Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm nay có 4 mục tiêu: Nâng cao nhận thức toàn cầu về việc lắng nghe người bệnh, người nhà chia sẻ trải nghiệm và tâm tư của mình để bảo đảm dịch vụ khám chữa bệnh an toàn hơn; Thu hút sự quan tâm, lắng nghe của lãnh đạo các cấp, các nhân viên y tế, các đối tác y tế với hoạt động an toàn người bệnh; Bảo đảm quyền của người bệnh là được tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe, quá trình khám, chữa bệnh của chính mình; Vận động thể chế hóa Kế hoạch hành động toàn cầu về an toàn người bệnh.

Đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu

Đại diện WHO tại Việt Nam cũng bày tỏ: Chăm sóc sức khỏe an toàn là quyền cơ bản của tất cả bệnh nhân, mọi nơi, mọi lúc. Mỗi năm có hàng triệu bệnh nhân bị tổn hại do chăm sóc không an toàn, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn thế giới, tạo ra gánh nặng cho xã hội.

Trung bình, cứ 10 bệnh nhân thì có 1 người gặp phải tác dụng phụ khi dùng thuốc. Bằng chứng hiện cho thấy có 134 triệu sự cố do chăm sóc không an toàn xảy ra tại bệnh viện ở các nước thu nhập thấp và trung bình, góp phần gây ra khoảng 2,6 triệu ca tử vong mỗi năm. Đáng nói là những tổn hại này có thể tránh được nếu chăm sóc an toàn cho người bệnh.

Đại diện WHO đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu, thông qua các văn bản pháp luật về chất lượng chăm sóc, tiêu chuẩn điều trị, ngăn ngừa sự cố và sai sót y tế cũng như các tiêu chuẩn đánh giá hàng năm về chất lượng bệnh viện có tính đến phản hồi của bệnh nhân.

WHO khuyến nghị 6 vấn đề để đảm bảo an toàn cho người bệnh: Triển khai hệ thống đánh giá sự an toàn của bệnh nhân trong lĩnh vực y tế; tăng cường phát triển kế hoạch hành động quốc gia về an toàn người bệnh; tăng cường các chương trình phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng, quản lý lâm sàng, giám sát các bệnh nhiễm trùng; tăng cường giám sát cũng như theo dõi và đánh giá các can thiệp y tế; xây dựng năng lực cho nhân viên y tế về an toàn bệnh nhân; tăng cường giáo dục sức khỏe và truyền thông về an toàn bệnh nhân cho cộng đồng, bệnh nhân và người chăm sóc.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ cháy tại Khương Hạ

Trước đó, khi bắt đầu buổi mít tinh, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ cháy tại Khương Hạ (Hà Nội) đêm 12/9. Đại diện WHO tại Việt Nam cũng gửi lời chia buồn với các nạn nhân vụ hoả hoạn.