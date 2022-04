Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Né tránh báo chí là bị động thông tin, gây hậu quả khôn lường

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị "Phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế" - vừa diễn ra ngày 22/4. Hội nghị do do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, diễn ra tại trụ sở Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, niềm tin, tâm lý thị trường quyết định sự ổn định thị trường vốn. Niềm tin của nhà đầu tư được phản ánh thông qua tỷ lệ tin tiêu cực về thị trường trên không gian mạng.

Tỷ lệ này lại cơ bản phụ thuộc vào thông tin về thị trường trên không gian báo chí. Nếu báo chí viết quá lên thì cái quá lên này sẽ được khuếch đại trên không gian mạng và gây hoang mang, có thể dẫn đến nhà đầu tư rút vốn ồ ạt.

Bởi vậy, liều lượng thông tin phù hợp, cũng như sự phản trung thực dòng chảy chính trên thị trường của các cơ quan báo chí sẽ góp phần làm ổn định thị trường.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện công cụ giám sát và đo lường thông tin trên không gian báo chí, cũng như không gian mạng. Có thể điều tiết cho phù hợp với thực tế. Vấn đề hiện nay là tìm ra tỷ lệ thông tin phù hợp với từng tình huống. Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện việc này.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, để thông tin phản ánh trung thực dòng chảy chính thì việc chủ động cung cấp thông tin của nhà quản lý, của DN là rất quan trọng.

"Với thông tin thì người nào đi trước thì người đó nắm quyền chủ động và ảnh hưởng đến dòng thông tin chính. Các tổ chức này nên có bộ phận chuyên trách về truyền thông và cung cấp thông tin định kỳ.

Né tránh báo chí là bị động thông tin thì hậu quả là khôn lường, nhất là những gì phụ thuộc vào niềm tin và tâm lý thị trường" - người đứng đầu ngành Thông tin và Truyền thông nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các thông tin của thị trường, của các nhà đầu tư, của người mua cổ phần, cổ phiếu, của người dân trên không gian mạng còn phản ánh những tiêu cực về thị trường vốn. Dùng mắt của người dân để nhìn thì có thể nhìn thấy mọi thứ. Dùng tai của người dân để nghe thì có thể nghe thấy mọi điều. Tai mắt của người dân hiện nay là trên không gian mạng. Lắng nghe không gian mạng là biết được cái hay, cái dở của chính sách, là biết được các hành vi tiêu cực.

Các cơ quan quản lý nên phát triển các công cụ lắng nghe, giám sát này. Nếu chưa có thì có thể dùng công cụ của Trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia đặt tại Cục ATTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, thị trường vốn là khá phức tạp. Các phóng viên thiếu kiến thức thì rất khó viết tốt. Việc đào tạo, tập huấn cho phóng viên viết về thị trường vốn có ý nghĩa quan trọng.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức các lớp đào tạo phóng viên và Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các Sàn giao dịch chứng khoán sẽ cử chuyên viên đến giảng dạy.

Bên cạnh đó, việc thao túng thông tin trên không gian mạng của một số KOL xuyên tạc cũng tạo ra các xu thế sai lệch trên không gian mạng, gây tâm lý hoang mạng. Việc xử lý hình sự vừa qua đối với một số người đưa tin sai lệch, xấu độc đã giúp cho thông tin trên không gian mạng trở về đúng với thực tế.

Bởi vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an xử lý hành chính và hình sự những trường hợp đưa thông tin sai lệch là cần thiết. Lúc cao điểm, thông tin tiêu cực về thị trường vốn là trên 35%, nay cơ bàn là dưới 10%. Một phần là do các KOL xuyên tạc đã giảm đáng kể.

Phát triển bền vững thì phải có hệ thống giám sát online toàn diện. Muốn phát triển nhanh thì phải nới lỏng quản lý, nới lỏng quản lý thì phải giám sát được, nếu không thì là buông lỏng quản lý. Giám sát online toàn diện, sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn thì mới có thể phát hiện sớm, cảnh báo sớm, nhắc nhở sớm để không xảy ra tai nạn lớn. Chuyển đổi số là đưa mọi hoạt động lên môi trường số và vì vậy mà giám sát online được. Chuyển đổi số toàn diện thị trường vốn là việc cần làm ngay. Nhà quản lý kết nối với các đối tượng quản lý và cập nhật các thông tin quản lý để giám sát.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử phát triển, nhân loại có thể triển khai được hệ thống giám sát online toàn diện như vậy. Do vậy, cơ quan quản lý cần xây dựng hệ thống giám sát online toàn diện, xây dựng CSDL lớn về thị trường vốn và dùng trí tuệ nhân tạo để phân tích, đánh giá, phát hiện sớm các bất cập, tức là kiểm soát rủi ro.