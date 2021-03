Bị can BN1342 làm lây lan dịch bệnh Covid-19 gây thiệt hại hơn 4 tỉ đồng

Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến VKS cùng cấp, đề nghị truy tố Dương Tấn Hậu (sinh năm 1992, ngụ tại huyện Hóc Môn), là tiếp viên hàng không, nhân viên của hãng Vietnam Airlines, bị truy tố về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo điểm C, khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM xác định bị can Dương Tấn Hậu vi phạm quy định cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, xuất phát từ chủ quan của Hậu.

Được biết, để xác định hành vi phạm tội, Công an TP.HCM ngoài ghi lời khai và hỏi cung bị can Dương Tấn Hậu còn ghi lời khai của những người và cơ quan liên quan; làm việc với Ban quản lý cơ sở lưu trú cách ly của Vietnam Airlines và Trung tâm Y tế quận Tân Bình, Công an Phường 2 quận Tân Bình; xác minh các địa điểm Hậu di chuyển đến trong quá trình cách ly tại địa phương, kiểm tra trích xuất dữ liệu camera tại khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines và dữ liệu máy quét vân tay cửa ra vào nhà trọ Hậu cách ly, kết quả điều tra dịch tễ và kết quả trưng cầu giám định.

Hiện tại, theo xác định thiệt hại từ Sở Y tế TP.HCM, việc Dương Tấn Hậu gây lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng đã lên tới thiệt hại gần 2,8 tỉ đồng, bao gồm chi phí xét nghiệm tầm soát các trường hợp F1, F2.

UBND TP.HCM và UBND các quận, huyện xác định tổng chi phí sử dụng để tiến hành cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với BN1342 và bệnh nhân dương tính khác có liên quan đến vụ án. Kết quả xác định thiệt hại vật chất tổng số lên đến hơn 4,475 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định, còn có thiệt hại phi vật chất ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người trên địa bàn TP.HCM gồm 861 người cách ly tập trung bà 1.400 người cách ly tại nhà.

Công an TP.HCM có đề nghị ghi nhận tình tiết xem xét giảm nhẹ đối với Dương Tấn Hậu là thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và nhiều người có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị can.