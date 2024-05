Nguyên Cục trưởng Cục điện lực và năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim bị bắt tạm giam sau khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Bộ Công an vừa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Phương Hoàng Kim (SN 1973, nguyên Cục trưởng Cục điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quyết định tố tụng được Cơ quan An ninh điều tra ban hành khi mở rộng điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã khám xét nơi ở, làm việc của ông Kim.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng. Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết vụ án này rất phức tạp, có phạm vi rất rộng, diễn ra thời gian dài, liên quan nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã có sai phạm trong tham mưu Thủ tướng ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi theo Quyết định số 13 của Thủ tướng và trái với Nghị quyết 115 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các bị can cũng sai phạm trong việc thẩm định, cấp giấy phép hoạt động điện lực và công nhận ngày vận hành thương mại cho một số dự án điện mặt trời trái quy định pháp luật, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cuối năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, 2 cán bộ của Cục Điều tiết điện lực bị bắt gồm: Trần Quốc Hùng, Phó trưởng Phòng cấp phép và quan hệ công chúng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương); Trịnh Văn Đoàn, chuyên viên Phòng cấp phép và quan hệ công chúng Cục Điều tiết điện lực.

Nhóm 4 người bị bắt là cán bộ của Tập đoàn Điện lực gồm: Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nguyễn Hữu Khải, Trưởng Phòng kinh doanh mua điện Công ty Mua bán điện; Đỗ Ngọc Tuyền, chuyên viên của phòng này; Trương Hoàng Dũng, chuyên viên Phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin Công ty Mua bán điện.

Đến đầu năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.