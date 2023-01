Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Căn cứ vào Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước, bà Võ Thị Ánh Xuân được giao giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới thay ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được miễn nhiệm.

Việc bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước được thực hiện theo Hiến pháp 2013. Trong đó, quy định trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Đây là lần thứ hai Phó Chủ tịch nước được giao quyền Chủ tịch nước khi chức danh Chủ tịch nước khuyết nhân sự.

Trước đó, vào 9/2018, khi cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng được giao giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội khóa XIV bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước (tháng 10/2018).

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội hai khóa XIV, XV.

Bà Võ Thị Ánh Xuân từng giữ các chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh uỷ An Giang. Từ 6/4/2021, bà đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch nước.