Áp lực giảm phát của Trung Quốc giảm bớt khi chỉ số giá tiêu dùng phục hồi

CPI phục hồi

Nền kinh tế Trung Quốc đã thoát khỏi tình trạng giảm phát trong tháng 8, khi Bắc Kinh nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng và vực dậy niềm tin của nhà đầu tư sau sự trượt dốc của thị trường bất động sản và xuất khẩu sụt giảm.

Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 8 cao hơn 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 0,2% mà các nhà phân tích dự báo trong cuộc thăm dò mà Reuters thực hiện, nhưng đang thoát khỏi vùng âm 0,3% được ghi nhận vào tháng 7.

Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích và cho thấy sự suy yếu tiếp diễn trong lĩnh vực công nghiệp. Nhưng mức giảm này ít nghiêm trọng hơn so với mức giảm 4,4% của tháng 7. Giá sản xuất cũng cao hơn một phần trăm so với tháng trước.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc hôm 9/9 cho biết chỉ số giá tiêu dùng trung bình tăng 0,5% trong 8 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm 2022.

Tình trạng lạm phát yếu kéo dài ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới xảy ra khi Bắc Kinh tung ra một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy nhu cầu, vốn đã chững lại kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì COVID vào năm ngoái.

Thị trường bất động sản của Trung Quốc, chiếm khoảng 1/4 GDP, vẫn đang trong tình trạng khó khăn khi các nhà phát triển lớn thuộc khu vực tư nhân đang gặp khó khăn về thanh khoản và người mua không muốn tham gia vào thị trường.

Các nhà hoạch định chính sách đã cắt giảm lãi suất cho vay thế chấp và nới lỏng các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các khoản vay, nhưng giới nhà phân tích mô tả các biện pháp này chỉ là một phần nhỏ và kêu gọi gói kích thích tài chính lớn hơn để thúc đẩy nhu cầu.

Xuất khẩu sụt giảm

Vấn đề trọng tâm của Bắc Kinh là sự yếu kém của nền kinh tế trong nước xảy ra cùng lúc với sự sụt giảm xuất khẩu của nước này, do lạm phát tại các nước phương Tây đang tạo áp lực lên tiêu dùng.

Cục Thống kê Trung Quốc cho biết giá thực phẩm giảm 1,7% trong tháng 8 so với một năm trước đó và giá phi thực phẩm tăng 0,5%. Giá hàng tiêu dùng giảm 0,7% và giá dịch vụ tăng 1,3%.

Trong số các mặt hàng thuộc chỉ số giá sản xuất, giá vật liệu xây dựng và phi kim loại giảm 6% trong khi vật liệu kim loại màu giảm 5,6%.

Đà tăng trưởng đáng thất vọng và xuất khẩu giảm sút của Trung Quốc đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường chứng khoán và góp phần làm suy yếu đồng NDT – hiện đang ở mức thấp nhất so với đồng USD kể từ năm 2007.

Theo số liệu công bố trong tuần này, xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 8,8% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, nhưng mức giảm nhẹ hơn một chút so với dự đoán của các nhà phân tích. Đây cũng là một sự cải thiện so với mức giảm 14,5% trong tháng 7, mức tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu./.

Theo Financial Times