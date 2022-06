Ảnh: Đà Nẵng sôi động với lễ hội Carnival đường phố 2022

Tối 25/6, chương trình Carnival đường phố Sun Fest chủ đề “Take me to the Sun” trong khuôn khổ Lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022” đã bắt đầu với màn trình diễn ấn tượng của gần 200 nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Carnival đường phố Đà Nẵng sẽ diễn ra liên tục theo khung giờ 19h30 đến 21h, trong các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, từ ngày 25/6 đến ngày 24/7 (trừ ngày 9/7) tại khu vực tiếp giáp cầu Trần Thị Lý đến Công viên APEC (quận Hải Châu) và quy tụ tại sân khấu chính trên đường Bạch Đằng nối dài.

Đây thực sự là bữa tiệc nghệ thuật đường phố mãn nhãn, đầy màu sắc phục vụ du khách, người dân Đà Nẵng, chính thức mở màn cho chuỗi sự kiện mùa hè hấp dẫn tại TP biển này.

Carnival đường phố Đà Nẵng quy tụ 10 xe diễu hành trang hoàng lộng lẫy cùng gần 160 vũ công, trong đó có 76 vũ công và nghệ sỹ quốc tế đến từ Nga, Ukraine, Belarus, Uberkistan, Columbia, Brazil, Argentina, Cuba.

Với các chủ đề biểu tượng du lịch như: xe mô hình cầu Rồng (Đà Nẵng), thế giới đại dương, Bảo tàng điêu khắc Chăm, Sun Wheel Đà Nẵng… cùng những hình ảnh đại diện cho sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng như: Cổng Thời gian, Thác Thần Mặt trời tại Sun World Ba Na Hills… chương trình đã đem lại cho người dân và du khách những trải nghiệm độc đáo.

VietTimes xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh của lễ hội Carnival đường phố Đà Nẵng diễn ra tối 25/6: