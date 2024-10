75,6% trẻ em ở TP.HCM bị tật khúc xạ

Nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về việc chăm sóc và bảo vệ đôi mắt khoẻ cho trẻ, sáng 7/10, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) và Bệnh viện Mắt Trung ương đã phát động chương trình “Mắt khoẻ ngời sáng tương lai” tại Hà Nội.

Hơn 1.200 học sinh đã tham gia cùng với các phụ huynh và các thầy cô giáo ở nhiều trường.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết: Theo kết quả khảo sát tại Hà Nội và TP.HCM của Bệnh viện Mắt Trung ương, Hà Nội có 51% trẻ em mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm 37,5%, viễn thị chiếm 8,2% và loạn thị là 5,3%. Tại TP. HCM, tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ lên tới 75,6%, trong đó, số trẻ em bị cận thị chiếm 52,7%.

Bên cạnh đó, nhiều trẻ em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có bệnh về mắt đã được phát hiện và điều trị kịp thời.

“Tăng tỷ lệ học sinh được tầm soát phát hiện giảm thị lực, được kê đơn kính và được hướng dẫn rèn luyện thị lực lên 40% vào năm 2025 là một chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh của Bộ Y tế. Đó là lý do để Bộ Y tế tổ chức chương trình này” - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Chương trình “Mắt khoẻ ngời sáng tương lai” sẽ chăm sóc mắt miễn phí cho hàng chục nghìn học sinh tại 20 trường tiểu học và mầm non ở Hà Nội và TP.HCM, nhằm phát hiện sớm các bệnh về mắt cho trẻ em, đồng thời, chia sẻ các kiến thức, hướng dẫn phụ huynh và các em học sinh các kỹ năng, hiểu được lợi ích của chăm sóc, nuôi dưỡng đôi mắt đúng cách.

Qua đó giúp trẻ em trong lứa tuổi mầm non và tiểu học hình thành những thói quen sinh hoạt lành mạnh để bảo vệ sức khỏe của đôi mắt.

PGS.TS. Phạm Ngọc Đông - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Mắt Trung ương

PGS.TS. Phạm Ngọc Đông - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Mắt Trung ương - cho biết thêm: Tỷ lệ cận thị ở trẻ ngày càng tăng, đặc biệt là ở thành phố, thậm chí có lớp trên 50% học sinh bị cận thị. Các yếu tố nguy cơ làm gia tăng cận thị như thời gian đọc sách nhìn gần quá nhiều, sử dụng các thiết bị điện tử vv…

“Việc mắc cận thị nói riêng và các bệnh về mắt nói chung làm hạn chế khả năng học tập của trẻ. Nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, quá trình tiến triển cận thị nhanh, làm trẻ bị cận thị nặng hơn. Việc can thiệp sẽ hạn chế biến chứng do cận thị gây ra” - Ông Đông nói.

Theo ông Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương - Chương trình sẽ đẩy mạnh truyền thông để các bậc phụ huynh quan tâm tới việc đảm bảo cho con em những đôi mắt sáng, khỏe, với nhiều hoạt động đa dạng như khám mắt, các trò chơi cho học sinh, hội thảo cho phụ huynh tại 20 trường mầm non và tiểu học ở Hà Nội và TP.HCM, đặc biệt là chuỗi chuyên đề truyền thông - giáo dục.

Chương trình là một trong những nỗ lực của ngành y tế trong việc chăm sóc, bảo vệ đôi mắt của trẻ em Việt Nam.