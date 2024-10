Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu sống cô gái có khối u thận “khủng”

Thường xuyên buồn nôn, chán ăn, nên chỉ trong 2 tháng, cô gái sút tới 4kg, nhưng cô vẫn không đi bệnh viện mà tự “chẩn đoán” do bị trào ngược dạ dày. Cô không hề biết mình đang có khối u thận rất lớn, nặng hơn 1 kg.

Tưởng trào ngược dạ dày hoá khối u thận khủng

T.L.C (23 tuổi) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai do bị nôn nhiều, chán ăn, gầy gò, sút cân trong vòng 2 tháng. Do chủ quan, cô tự “chẩn đoán” đó là do bị trào ngược dạ dày nên cô không đi khám bệnh.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị u thận

Tại Bệnh viện Bạch Mai, kết quả chụp cắt lớp ổ bụng cho thấy cô có khối u thận phải kích thước 16cm nghĩ tới RCC (Ung thư biểu mô tế bào thận). Khối u khổng lồ đã có chồi u xâm lấn vào tĩnh mạch chủ dưới tức là khối u đã ở giai đoạn muộn.

Điều đáng nói đây là khối u ác tính, nếu không được phẫu thuật kịp thời, khối u di căn sang các cơ quan chức năng khác, bệnh nhân suy kiệt và nguy cơ tử vong sớm là điều không tránh khỏi.

Vì thế, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu đã mời hội chẩn toàn viện, với các chuyên gia của Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Trung tâm Gây mê hồi sức, Trung tâm Điện quang, Trung tâm Giải phẫu bệnh, Trung tâm Dinh dưỡng cũng nhiều chuyên khoa sâu trong Bệnh viện.

Đứng trước ca bệnh là thiếu nữ mới 23 tuổi, bệnh nhân còn quá trẻ với tương lai và nhiều dự định phía trước, các chuyên gia đều tìm mọi biện pháp để cứu cô.

Các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện gồm: TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu; PGS.TS. Phạm Cẩm Phương - Giám đốc trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu; TS. Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Trung tâm Gây mê; TS.BS. Ngô Gia Khánh - Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực; ThS.BS. Nguyễn Hàm Hội - Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa; BSCKII. Trịnh Hà Châu - Trung tâm Điện quang… thống nhất chẩn đoán trước mổ của bệnh nhân là U thận phải theo dõi RCC giai đoạn T3cNxM0/ viêm dạ dày với phần chồi u lan vào tĩnh mạch chủ độ III.

Các chuyên gia cũng chỉ định phẫu thuật cắt thận triệt căn cho bệnh nhân. Nhưng do bệnh nhân quá yếu sau quá trình bị nôn nhiều và không ăn được, trước mắt phải bồi bổ để bệnh nhân đủ sức khỏe bước vào cuộc đại phẫu.

Ca phẫu thuật tái sinh cho cô gái trẻ

Sau 2 tuần chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ, bệnh nhân đã tăng được 2 kg. Các bác sĩ cũng đã nút động mạch thận trước ngày phẫu thuật, nhằm giảm kích thước khối u, giảm thiểu nguy cơ trong mổ, đặc biệt là tình trạng chảy máu, ảnh hưởng đến huyết động và hồi sức sau mổ...

Kíp phẫu thuật gồm: TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn, TS.BS. Ngô Gia Khánh, ThS.BS. Nguyễn Hàm Hội, phối hợp với kíp gây mê của TS. Nguyễn Toàn Thắng và BSCKII. Bùi Thị Minh Huệ…đã tiến hành mổ cho bệnh nhân.

Quá trình mổ khá căng thẳng do khối u chèn ép hết các tạng xung quanh như tĩnh mạch chủ, đại tràng, tá tràng, gan mật…nên các phẫu thuật viên phải khéo léo xử lý để phần chồi u xâm lấn vào tĩnh mạch chủ không bị bong ra có thể gây tắc mạch phổi, đe đọa tính mạng người bệnh ngay trên bàn mổ.

Ca đại phẫu kéo dài gần 4 tiếng căng thẳng, nhưng bằng tay nghề và kinh nghiệm, các chuyên gia đã bóc tách thành công khối u khổng lồ và loại bỏ hoàn toàn phần chồi u xâm lấn tĩnh mạch chủ dưới, cùng khối hạch.

Thành công của ca mổ đã giúp người bệnh thoát khỏi cửa tử một cách ngoạn mục. Hiện sức khỏe của bệnh nhân hoàn toàn ổn định, không còn bị đau tức, buồn nôn và đã trở lại đi cuộc sống bình thường.

Bệnh nhân đã đáp ứng tốt với phác đồ điều trị của các bác sĩ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu. Theo PGS.TS. Phạm Cẩm Phương, đến nay bệnh nhân không có tác dụng phụ gì đặc biệt, hoàn toàn khỏe mạnh, dung nạp thuốc tốt và đã tiếp tục đi làm việc tại cơ quan nhà nước.