Người phụ nữ rơi từ tầng 3 xuống đất, được bác sĩ cứu sống giữa lằn ranh sinh tử

Rơi từ tầng 3 xuống đất, bị đa chấn thương nghiêm trọng, bà X. được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân may mắn được các thầy thuốc tích cực cứu chữa, đưa về từ cõi chết.

Thông tin về tình hình sức khoẻ bệnh nhân, chiều 14/1, BS Bùi Tiến Nguyện (khoa Phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện E) cho biết nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, bà N.T.X được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do đa chấn thương nghiêm trọng, tràn dịch, tràn khí màng phổi phải, suy hô hấp, gãy nhiều xương sườn. Đặc biệt, bà gặp chấn thương cột sống gây liệt hai chân…

Xác định ca bệnh nặng, BV khẩn trương cấp cứu, huy động nhân sự các khoa: Gây mê hồi sức, Cấp cứu, Phẫu thuật thần kinh, Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực… cùng hội chẩn tìm phương án điều trị.

Nạn nhân bị gãy nhiều xương sườn; tràn khí, máu màng phổi gây suy hô hấp; trật hoàn toàn cột sống ngay mức đốt sống ngực số 6 (D6), dập tủy nặng, thậm chí có thể tử vong, cần được chỉ định mổ cấp cứu ngay.

Ca phẫu thuật cấp cứu được tiến hành dưới sự chỉ đạo của TS.BS Lê Hồng Nhân – Phụ trách khoa Phẫu thuật thần kinh, cùng sự phối hợp của đội ngũ bác sĩ phẫu thuật, gây mê và hồi sức.

Sau 6 giờ phẫu thuật, người bệnh đã được dẫn lưu màng phổi, nắn chỉnh lại chỗ vỡ, trượt đốt sống, giải tỏa chèn ép tủy sống, đóng lại màng tủy nhằm ngăn ngừa tình trạng rò dịch não tủy vào khoang màng phổi, cố định lại đốt sống.

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật.

BS Bùi Tiến Nguyện lưu ý dịp cuối năm thường gia tăng các ca chấn thương nghiêm trọng do sửa chữa nhà cửa, làm việc ở công trình trên cao.

Những tai nạn này chủ yếu do không tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, có thể gây tổn thương nặng nề cho cột sống và tủy sống… gây ra hậu quả nặng nề.

Để phòng tránh tai nạn, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn lao động, như sử dụng đầy đủ các thiết bị bảo hộ cá nhân như mũ bảo hiểm, dây an toàn, đồng thời kiểm tra kỹ lưỡng dụng cụ lao động như thang, giàn giáo trước khi sử dụng để đảm bảo tính ổn định và an toàn.

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, người nhà cần bình tĩnh và nhanh chóng gọi Trung tâm cấp cứu 115 hoặc Cấp cứu ngoại viện Bệnh viện E theo số hotline 1900 1548 để đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất nhằm được cấp cứu kịp thời. Tuyệt đối không tự ý di chuyển hoặc xử lý sai cách có thể làm tình trạng của người bệnh thêm nghiêm trọng.