67% dân số Ấn Độ có kháng thể với Sars-CoV-2: Nhờ tiêm chủng hay do lây nhiễm quá nhiều?

Kháng thể với Sars-CoV-2 đã được phát hiện ở 67% dân số Ấn Độ, theo một nghiên cứu mới, từ đó cho thấy virus đã lây lan rộng như thế nào trong cộng đồng người ở nước này trong làn sóng dịch thứ hai.

Tỷ lệ dân số Ấn độ được tiêm ít nhất một liều vaccine covid còn đang rất thấp, suy ra tỷ lệ dân số có kháng thể nhờ vaccine cũng còn rất thấp. Vậy thì phần còn lại trong số 67% dân số kia có được kháng thể là vì đã nhiễm Sars-CoV-2 mà chưa hề được tiêm chủng.

Cuộc điều tra huyết thanh toàn quốc lần thứ tư của Ấn Độ, trong đó kiểm tra kháng thể COVID-19 mà người dân có được thông qua tiêm chủng hoặc lây nhiễm, cho thấy có 67,6% trong tổng số dân 1,3 tỉ người đã có kháng thể với virus corona chủng mới.

Kết quả điều tra cũng cho thấy thực trạng của chiến dịch tiêm chủng hiện nay ở Ấn Độ là khá chậm. Trong số những người được điều tra, 62,2% chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19, 24,8% đã được tiêm 1 mũi và 13% đã được tiêm đầy đủ.

Kết quả trên đánh dấu mức tăng đáng kể so với kết quả nghiên cứu được thực hiện vào tháng 12/2020 và tháng 1/2021 – trong đó chỉ ra chỉ có 24% dân số có kháng thể. Nghiên cứu mới được thực hiện với khoảng 29,000 người dân trên khắp Ấn Độ trong những tuần cuối tháng 6 và đầu tháng 7, giữa lúc mà làn sóng dịch thứ hai đã dịu bớt.

“Kết quả này rõ ràng cho thấy một tia hy vọng, và không có sự tự mãn ở đây” – Balram Bhargava, Tổng thống Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, nói.

Tuy nhiên, Bhargava cảnh báo rằng, nghiên cứu cho thấy 400 triệu người Ấn Độ vẫn chưa có kháng thể, bởi vậy vẫn dễ trở thành nạn nhân của làn sóng dịch thứ ba mà giới chuyên gia dự báo sẽ tấn công Ấn Độ trong vài tháng tới. Ở các bang như Kerala và Assam, số ca nhiễm COVID-19 đã bắt đầu tăng đột biến trong những ngày gần đây.

Sự phổ biến của kháng thể COVID-19 chủ yếu có được là do làn sóng dịch thứ hai, xuất hiện ở Ấn Độ vào tháng 4 năm nay, chứ không phải do tiêm chủng nhanh. Virus đã lây lan như cháy rừng ở cả các vùng đô thị lẫn nông thôn nước này, khiến nhiều bệnh viện quá tải và dẫn tới tình trạng khan hiếm oxy nghiêm trọng. Trong tuần này, chính phủ Ấn Độ bị các chính trị gia đối lập chỉ trích vì tuyên bố không có ca tử vong nào do thiếu oxy, trong khi có hàng trăm báo cáo nói điều ngược lại.

Trước khi làn sóng dịch thứu hai đổ bộ vào Ấn Độ, chính phủ cũng bị cáo buộc là tạo nên “thứ văn hóa tự mãn” khi nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch và cho phép tổ chức các sự kiện tôn giáo, hội hè tập trung đông người, khiến cho virus lây lan mạnh. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng với sự xuất hiện của chủng Delta.

Số ca tử vong do COVID-19 chính thức được Ấn Độ công bố là hơn 400.000, nhưng được cho là tính chưa đủ, đặc biệt là khi xem kỹ kết quả của đợt điều tra huyết thanh mới nhất. Một báo cáo mà Trung tâm Phát triển Toàn cầu công bố trong tuần này kết luận rằng, số người chết do COVID-19 ở Ấn Độ có thể lên tới 4,7 triệu người, cao hơn gấp 10 lần con số thống kê chính thức.

Trong bản điều tra mới nhất, nhóm tuổi xuất hiện kháng thể COVID-19 nhiều nhất là 45 – 60 (77% có kháng thể), trong khi 66% những người ở độ tuổi 18 – 44 xuất hiện kháng thể.