4 ly cà phê "Phượng Hoàng Lửa" giá 29 triệu đồng chỉ là chiêu trò câu like

Ngày 22/4, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt quán Photo and Bike Coffee, do ông Nguyễn Quốc Huy (45 tuổi, trú tại 1037 Trần Phú, TP Bảo Lộc) làm chủ, với tổng mức phạt là 18.750 triệu đồng.

Những hành vi vi phạm, bao gồm: không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi kinh doanh dịch vụ ăn uống; không niêm yết giá hàng hóa tại thời điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật; niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; thay đổi chủ hộ kinh doanh nhưng không gửi hồ sơ thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Được biết, ngày 12/4, một người đã đăng tải hình ảnh hóa đơn thanh toán tại quán Photo and Bike Coffee, mỗi ly cà phê "Phượng Hoàng Lửa" có giá gần 250 nghìn, gây xôn xao dư luận. Không lâu sau đó, ngày 20/4, 4 ly cà phê "Phượng Hoàng Lửa" với giá gần 29 triệu, tức là 7.2 triệu cho mỗi ly, lại một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng.

Ban đầu, ông Huy giải thích loại cà phê này là sự pha chế kết hợp của các nguyên liệu đặc biệt như cà phê rang nguyên chất, trứng, mật ong rừng, sữa ong chúa và 5 loại rượu ngoại khác nhau. Thời gian chế biến dài khoảng 30 phút hoặc hơn, tùy theo lựa chọn của khách hàng. Những người thưởng thức sẽ được trực tiếp xem và tham gia vào quá trình.

Chủ quán Photo and Bike Coffee cho biết những ly cà phê "Phượng Hoàng Lửa" được làm theo yêu cầu riêng của khách hàng, dựa trên sự tư vấn từ quán, giá thấp nhất là 150 nghìn. Đồng thời, ông cũng xác nhận 4 vị khách hàng đã gọi loại cà phê này đều đồng ý thưởng thức và thanh toán cho nó.

Tuy nhiên, khi Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến làm việc vào ngày 21/4, ông Huy lại khai hóa đơn thanh toán 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” với tổng số tiền gần 29 triệu đồng là giả. Ông đã tự in nhằm câu tương tác, PR cho quán. Sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu ông xóa bỏ thông tin sai lệch, nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.