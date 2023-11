VietTimes – Hệ thống y tế bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, từ thời tiết cực đoan gây thiệt hại cho các cơ sở y tế, đến các dịch vụ y tế phải điều trị cho những người mắc các bệnh do ảnh hưởng của khí hậu…

Tại cuộc họp Nhóm đối tác y tế về biến đổi khí hậu và sức khỏe do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức ngày 17/11, WHO đã công bố Việt Nam chính thức trở thành thành viên Liên minh Hành động Chuyển đổi về Biến đổi Khí hậu và Sức khỏe (ATACH).

WHO cũng cam kết giúp hệ thống y tế Việt Nam thực hiện mục tiêu đến năm 2050 có mức phát thải ròng bằng 0.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế - cho biết: Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đặc biệt, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Số liệu của Bộ TN&MT cho thấy, trong những năm gần đây, các hiện tượng khí hậu cực đoan xảy ra với cường độ và tần suất ngày càng lớn.

Trên toàn cầu, mọi hệ thống y tế đều đang hoặc sẽ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu: từ các hiện tượng thời tiết cực đoan gây thiệt hại cho các cơ sở y tế, đến các dịch vụ y tế phải điều trị cho những người bị mắc các bệnh có khả năng gia tăng do ảnh hưởng của khí hậu như sốt xuất huyết, và bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp do không khí ô nhiễm… Trong đó, ngành y tế chiếm 4,6% lượng phát thải khí nhà kính gây hại.

“Bộ Y tế đã tham gia ATACH để thể hiện mong muốn của Việt Nam trong trao đổi, chia sẻ với các nước trên thế giới và cam kết thực hiện các sáng kiến về biến đổi khí hậu và sức khỏe” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết.

Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng đại diện của WHO tại Việt Nam - cho biết: “Trên khắp thế giới, chúng tôi nhận thấy để chuyển đổi hệ thống y tế trở nên bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu cần có sự lãnh đạo cấp cao của mỗi quốc gia. WHO chúc mừng Việt Nam gia nhập ATACH, điều này sẽ giúp đất nước đạt được các mục tiêu về phát thải ròng và bảo vệ sức khỏe người dân trong bối cảnh khí hậu đang biến đổi.

Đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu và sức khỏe, đại diện WHO cho rằng, với sự hỗ trợ của WHO, Bộ Y tế Việt Nam đã thí điểm mô hình cơ sở y tế có khả năng thích ứng, chống chịu với biến đổi khí hậu và bền vững môi trường. Và để đạt được mục tiêu mức phát thải ròng bằng 0 từ ngành y tế, các cơ sở y tế sẽ giữ vai trò rất quan trọng trong tiến trình chung này.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân cuộc họp

Khi trở thành thành viên của ATACH, Việt Nam sẽ học hỏi được những kinh nghiệm quốc tế trong tiến trình xây dựng các cộng đồng và hệ thống y tế phát thải các bon thấp và có khả năng chống chịu. Bên cạnh đó, WHO sẽ hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng kế hoạch ngành nhằm giảm lượng khí thải carbon và lượng chất thải xả ra môi trường của ngành y tế.

Liên minh ATACH đã tạo ra cơ sở cho hoạt động phối hợp; trao đổi kiến thức và thông lệ tốt nhất; mạng lưới và khả năng tiếp cận hỗ trợ và liên kết với các sáng kiến hiện có; giải quyết các thách thức chung; và theo dõi tiến trình toàn cầu. Đến nay đã có gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Liên minh.