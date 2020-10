Vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1979 gần 1m, mưa lũ nhấn chìm 121.694 nhà dân từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, mưa lũ diễn ra từ ngày 15/10 đến 19h ngày 18/10 khiến các địa phương tại khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 300-400mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn 400mm.

Đặc biệt, từ ngày 17/10 đến rạng sáng ngày 19/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có rất to và rất to khiến mực nước trên các sông dâng cao. Mực nước đo được trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lúc 7h ngày 19/10 là 4,88m trên mức báo động 3 2,18m, vượt lũ lịch sử năm 1979 là 0,97m và đang dao động ở mức đỉnh.

Tính từ ngày 6/10 đến nay, mưa lũ đã làm 90 người chết (Quảng Bình: 2 người, Quảng Trị: 41 người, Thừa Thiên Huế: 27 người, Quảng Nam: 11 người, Đà Nẵng: 3 người, Quảng Ngãi: 1 người, Gia Lai: 1 người, Đắk Lắk: 1 người, Lâm Đồng: 1 người và Kon Tum: 2 người); làm mất tích 34 người (Nghệ An: 1 người, Quảng Trị: 16 người, Thừa Thiên Huế: 15 người, Đà Nẵng: 1 người, Gia Lai: 1 người).

Mưa lũ đã nhấn chìm 121.694 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Trong đó, Hà Tĩnh có 2.704 hộ (tại 7 huyện, TP Hương Khê, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Đức Thọ, TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Thạch Hà), Quảng Bình có 65.231 hộ (tại 8 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, TX Ba Đồn, TP Đồng Hới, Quảng Trạch) và Quảng Trị có 53.759 hộ (tại 9 huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, tp Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh, Quảng Trị, Triệu Phong, Hải Lăng).

Mưa lũ khiến chính quyền các tỉnh phải sơ tán khẩn cấp nhân dân. Tính đến 6h ngày 19/10, tại các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã sơ tán 37.490 hộ/121.280 người dân. Trong đó, Hà Tĩnh sơ tán 7.183 hộ -20.761 người; Quảng Bình: 7.148 hộ - 28.592 người; Quảng Trị: 11.084 hộ - 34.737 người; Thừa Thiên Huế: 12.075 hộ - 37.190 người.

Bên cạnh đó, mưa lũ đã làm hư hỏng, sạt lở 12 tuyến Quốc lộ, 17.409m đường giao thông địa phương (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Hiện tại, ngập lụt, chia cắt tại 4 điểm trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và 1 vị trí trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông; nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt.

Mưa lũ cũng cuốn trôi 924 ha lúa, 2.000 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 2.899 con gia súc, 528.857 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Dự báo từ ngày 19/10 đến ngày 21/10, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 300-500mm, có nơi trên 600mm; ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 250mm; ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống.