VNPT nhận giấy phép kinh doanh dịch vụ 5G

Chiều 15/4, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã trao giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất sử dụng công nghệ 5G cho Tập đoàn VNPT tại cuộc giao ban Quản lý nhà nước của Bộ.

Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Thành Phúc cho biết, sau 15 năm có quy định về việc đấu giá tần số vô tuyến điện tại Luật Tần số vô tuyến điện 2009, lần đầu tiên Bộ TT&TT tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần triển khai 5G.

“Với việc đấu giá thành công quyền sử dụng tần số vô tuyến điện nêu trên, Bộ TT&TT đã chính thức cấp phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất sử dụng công nghệ 5G từ ngày 11/4/2024. Các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng triển khai thương mại hoá 5G trên phạm vi toàn quốc trong năm 2024, hình thành một hạ tầng mới thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số - chính phủ số tại Việt Nam”, ông Nguyễn Thành Phúc cho biết.

Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch VNPT chia sẻ, việc cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất sử dụng công nghệ 5G là bước ngoặt để doanh nghiệp có thể làm các thủ tục triển khai dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trao đổi với VietTimes, đại diện VNPT cho biết, sau khi nhận giấy phép, tập đoàn sẽ lên kế hoạch triển khai 5G trên toàn quốc, trong đó ưu tiên việc phát triển hạ tầng mạng 5G theo hướng nâng cao trải nghiệm của người dùng, đem đến tốc độ cao, dung lượng lớn, độ trễ thấp nhất mà vẫn tối ưu chi phí nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, gia tăng hiệu quả kinh doanh.

"Trước mắt, VNPT sẽ tập trung triển khai 5G ở những khu vực đòi hòi sự tương tác cao, giao tiếp qua mạng bằng thời gian thực, các khu vực như khu công nghệ cao, khu đô thị, các trường đại học…", đại diện VNPT cho biết.

Được biết, việc triển khai 5G hiện đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

So với các thế hệ mạng cũ, 5G cung cấp thông lượng dữ liệu được cải thiện vượt trội, mạng lưới sử dụng năng lượng ít hơn, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), có độ trễ gửi và nhận tín hiệu chỉ bằng 1/5 so với 4G. Mạng 5G sẽ sử dụng năng lượng ít hơn khoảng 10 lần so với 4G, góp phần tạo ra môi trường số bền vững và tiết kiệm năng lượng.

Nhờ những lợi thế về tốc độ, kết nối và bảo mật, 5G kết hợp cùng với điện toán biên cho phép các doanh nghiệp xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu lớn hơn với chi phí tối ưu. 5G sẽ cho phép sử dụng rộng rãi các công nghệ hỗ trợ AI và các ứng dụng IoT trong nhiều lĩnh vực. Sử dụng 5G có thể giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và giá trị, do được trang bị tốt hơn để kiếm tiền từ lượng dữ liệu khổng lồ.

5G cũng giúp thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác như chế tạo, quản lý giao thông thông minh, quản lý năng lượng, xây dựng và khai thác mỏ, giáo dục số hóa, chăm sóc sức khỏe từ xa, bán lẻ thông minh và thành phố thông minh...Thị trường viễn thông cũng được hưởng lợi, 5G sẽ là một nguồn doanh thu mới khi số lượng lớn các thuê bao quyết định chuyển sang sử dụng công nghệ mạng mới hơn và nhanh hơn.