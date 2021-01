Vingroup lãi trước thuế 14.000 tỉ đồng năm 2020, bán ra 31.500 xe ô tô VinFast

Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2020 với tổng doanh thu thuần trong kỳ đạt 35.821 tỉ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại doanh thu lĩnh vực bán lẻ trong Quý 4/2019, doanh thu Quý 4/2020 tăng mạnh 21% so với cùng kỳ.

VIC cho biết, doanh thu tăng chủ yếu do đoàn tập trung bàn giao nhiều tại ba Đại dự án Vinhomes và doanh thu hoạt động sản xuất tăng mạnh nhờ doanh số bán xe và điện thoại tăng trưởng tốt trong Quý 4/2020.

Cụ thể, doanh thu bán bất động sản trong Quý 4/2020 đạt 22.157 tỉ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan đạt 1.846 tỉ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động du lịch và vui chơi giải trí đạt 1.052 tỉ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 6.903 tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Quý 4/2020, VIC báo lãi trước thuế đạt 4.231 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 1.551 tỉ đồng.

Lũy kế năm 2020, VIC ghi nhận doanh thu thuần đạt 110.462 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13.962 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.388 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản Vingroup đạt 424.268 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 135.757 tỉ đồng, tăng lần lượt 5% và 13% so với cuối năm 2019.

31.500 xe ô tô VinFast được bán

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn khi VinFast đã bán ra tổng cộng 31.500 xe ô tô trong năm 2020, trong đó VinFast Fadil, VinFast Lux A và VinFast Lux SA là 3 mẫu xe bán chạy nhất trong các phân khúc tương ứng.

Trong Quý 4, VinFast tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối và bảo hành, bảo dưỡng với tổng cộng 50 showroom/xưởng dịch vụ và 28 đại lý ủy quyền cho ôtô và 70 showroom/xưởng dịch vụ và 50 đại lý ủy quyền cho xe máy điện, hướng tới mục tiêu có mạng lưới showroom/ dịch vụ lớn nhất, phục vụ tốt nhu cầu khách hàng.

Trong tháng 1/2021 vừa qua, VinFast đã ra mắt thêm hai mẫu xe máy điện thông minh mới Theon, Feliz, và ba mẫu xe SUV điện thông minh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. VinFast sẽ bắt đầu nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 5/2021 đối với mẫu VF31 và đặt hàng từ tháng 11/2021 tại Mỹ, Canada và châu Âu đối với mẫu VF32, VF33.

VinSmart đã bắt đầu triển khai các giải pháp Nhà thông minh (Smarthome) tại hai Đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City tại Hà Nội.

Trong tháng 10/2020, Vingroup giới thiệu VinShop – mô hình bán lẻ B2B2C lần đầu tiên tại Việt Nam. Đây là sản phẩm công nghệ có vai trò kết nối cung ứng hàng hóa trực tiếp từ nhà sản xuất tới chủ cửa hàng tạp hóa.

Trong lĩnh vực giáo dục, trường Đại học VinUni đã chính thức khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 10/2020 với 7 ngành học trong 3 lĩnh vực: Kinh doanh Quản trị, Kỹ thuật và Khoa học máy tính, và Khoa học sức khỏe./.