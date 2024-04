Hoàng Quang Dụ: Từ "bá chủ" ngành thiết bị gia dụng Trung Quốc đến vòng lao lý

Suy sụp sau một năm thất bát

Tối ngày 28/3, Gome Retail (Công ty bán lẻ Quốc Mỹ) công bố báo cáo tài chính năm 2023. Báo cáo cho thấy doanh thu bán hàng của tập đoàn là 647 triệu NDT, giảm 17,444 tỉ NDT, tức 96,29% so với cùng kỳ năm trước. Khoản lỗ thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ là 10,057 tỉ NDT, giảm 49,60% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu giảm mạnh chủ yếu là do một số nhà cung ứng lớn ngừng cung cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Gome Retail. Ngoài ra, một số lượng lớn các cửa hàng Điện máy Gome đã đóng cửa, một số bị các đối thủ cạnh tranh tiếp quản. Lợi nhuận gộp của tập đoàn cũng giảm từ 1,819 tỉ NDT năm 2022 xuống chỉ còn 174 triệu NDT trong năm 2023.

Do các yếu tố như quảng cáo thu hẹp và cắt giảm mạnh nhân viên, chi phí tiếp thị và quản lý của tập đoàn đã giảm đáng kể. Trong đó, chi phí quảng cáo tiếp thị năm 2023 là 1,675 tỉ NDT, giảm 64,56% so với cùng kỳ năm trước; chi phí hành chính là 1,476 tỉ NDT, giảm 49,33%. Cuối năm 2023, số lượng nhân viên của tập đoàn là 2.196 người, so với 12.431 cùng kỳ năm trước, giảm gần 10.000 người.

Gome làm ăn thất bát trong năm 2023 khiến công ty sa lầy (Ảnh: Sohu)



Năm 2023, Gome Retail đã tăng cường đầu tư vào sản xuất các video ngắn, chương trình livestream bán hàng và xây dựng phong thái bản địa hóa trong các cửa hàng. Tuy nhiên, trên Douyin, tài khoản chính thức "Gome Guomei Enterprise Store" và "Gome Guomei" chỉ có khoảng 350.000 người follow, lần cập nhật mới nhất dừng ở giữa năm 2023.

Tài khoản mới "Gome Supermarket" đã được sử dụng, nhưng kể từ đầu tháng 1/2024 đến nay không có thông tin mới nào được cập nhật.

Gánh nặng nợ quá lớn là một trong những trở ngại khiến Gome Retail không thể vực dậy. Tính đến cuối năm 2023, nợ ngắn hạn của Gome Retail là 38,3 tỉ NDT. Theo cảnh báo do công ty đưa ra vào đầu tháng 3, tính đến cuối tháng 2 năm nay, nợ gốc của ngân hàng chịu lãi quá hạn và các khoản vay khác (bao gồm cả trái phiếu phải trả) lên tới 19,26 tỉ NDT.

Loay hoay tìm cách tồn tại

Gome Retail hiện đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực thanh khoản, bao gồm đàm phán với ngân hàng và các đơn vị liên quan để thay đổi điều khoản cho vay và gia hạn thời hạn vay; đàm phán với nhà cung cấp để chuyển các khoản nợ đáo hạn phải trả thành cổ phiếu phổ thông.

Ngày 27/12 năm ngoái, Gome Retail đã hoán đổi khoản nợ 105 triệu NDT với JD.com bằng cách chuyển nhượng 21,65% vốn cổ phần của Shifendaojia và hoàn trả khoản nợ 145 triệu NDT của JD.com dưới hình thức hoán đổi nợ lấy cổ phần. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi, JD.com sẽ nắm giữ 0,27% vốn chủ sở hữu của Gome Retail.

Gome chủ trương phát triển kinh doanh cửa hàng không người bán (bán hàng tự động)

để tồn tại (Ảnh: Sina)



Ngoài ra, Gome Retail đang đàm phán với các nhà đầu tư về việc bán một số bất động sản đầu tư và bất động sản đang được xây dựng để cải thiện tình hình vốn lưu động của công ty.

Năm 2023, Gome Retail cũng đã bán nhiều bất động sản để tự cứu mình. Trong số đó, Gome Holding Group Co., Ltd. đã chuyển nhượng 100% vốn của công ty TNHH Du lịch Sanya Gome cho Zhongrong International Trust Co., Ltd.

Sanya "Gome Haitang Bay" của công ty là dự án đầu tiên mà Gome tham gia vào lĩnh vực bất động sản du lịch. Zhongrong Trust trực thuộc Zhongzhi Group, công ty này cũng đã tiếp quản dự án Changsha Xiangjiang Jiuhao của Gome.

Tính đến ngày 29/2, có tổng cộng 990 vụ kiện tụng liên quan đến Gome Retail đang chờ giải quyết, tổng số tiền liên quan là 4,54 tỉ NDT. Trong đó, các vụ kiện tụng đang chờ giải quyết liên quan đến ngân hàng và tổ chức tài chính với tổng số tiền là 2,90 tỉ NDT; tổng số tiền của công ty bị phong tỏa lên tới 114 triệu NDT.

Hiện tại, công ty đang tìm kiếm các điểm tăng trưởng mới bằng cách phát triển nhượng quyền thương mại, nền tảng livestream....và sẽ tập trung vào việc thu hút các bên nhượng quyền và người tiêu dùng với giá rẻ. Một mặt, Gome Retail có kế hoạch tổ chức lại công ty Điện gia dụng Gome đang gặp vấn đề về nợ nần, đồng thời thiết kế và thiết lập hệ thống quản lý mới để thành lập công ty Điện gia dụng Gome mới.

Công ty cũng có kế hoạch đẩy nhanh quá trình phát triển các hình thức kinh doanh khác như trang trí nhà cửa và Trung tâm trải nghiệm ô tô Gome, kinh doanh cho thuê...

Gome Retail cũng có kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ không người. Trước đây, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin, Hoàng Quang Dụ, người sáng lập Gome Retail, đã đích thân lãnh đạo thành lập nhóm dự án bán lẻ không người vào tháng 10/2023 và đưa ra định vị rõ ràng về doanh nghiệp - bổ sung nhu cầu mua sắm nằm giữa thương mại điện tử và siêu thị cộng đồng, tạo ra một hệ sinh thái bán lẻ thuận tiện với thời gian phản hồi không quá 5 phút.

Kể từ khi Hoàng Quang Dụ tái xuất vào tháng 2/2021, Gome Retail cũng đã tự cứu mình bằng cách tung ra ứng dụng True Happiness APP, phát triển hoạt động livestream bán hàng và video ngắn, nhưng cho đến nay hiệu quả vẫn rất mờ nhạt.

Từng là người giàu nhất Trung Quốc, ông Hoàng Quang Dụ vướng vào vòng lao lý, hiện lại đứng trước nguy cơ vỡ nợ (Ảnh: Sohu)



Từ đỉnh vinh quang đến vòng lao lý

Hoàng Quang Dụ, sinh năm 1969, là người sáng lập kiêm Chủ tịch Gome Retail. Năm 2003, ông đứng thứ 27 trong Top người giàu nhất Trung Quốc của Forbes và đến năm 2005 đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc, theo danh sách Hurun.

Ngày 17/11/2008, Hoàng Quang Dụ bị bắt vì nghi phạm tội đưa hối lộ và sử dụng trái phép tiền vốn. Ngày 18/5/2010, Tòa án Bắc Kinh tuyên phạt ông 14 năm tù, phạt 600 triệu NDT và tịch thu tài sản 200 triệu NDT vì 3 tội danh kinh doanh trái phép, giao dịch nội bộ và đưa hối lộ đơn vị.

Ngày 30/8/2010, Tòa án cao cấp Bắc Kinh xử phúc thẩm, giữ nguyên hình phạt. Năm 2012, ông được giảm án 10 tháng, đến năm 2015 được giảm án thêm 1 năm và năm 2016 giảm tiếp 11 tháng.

Ngày 16/2/2021, ông được ra tù. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Trung Quốc, Hoàng Quang Dụ không được giữ các chức chủ tịch, giám đốc điều hành hay quản lý cao cấp công ty trong vòng 5 năm.

Năm 2022, tài sản của Hoàng Quang Dụ ước tính đạt 24 tỉ NDT, đứng thứ 119 trong Danh sách người giàu Trung Quốc của Hurun.

Tính tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 28/3, giá cổ phiếu của Gome Retail tiếp tục giảm 5,26%. Tổng giá trị thị trường của Gome Retail hiện chưa đến 1 tỉ NDT, trong khi các khoản nợ đến kỳ thanh toán năm nay lên tới 19,26 tỉ NDT.

Theo Sina