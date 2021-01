Vì sao chúng ta có cảm giác 'bị rơi xuống vực' khi đang mơ ngủ?

Bạn đột ngột thức dậy vào nửa đêm, tim đập thình thịch vì cảm giác rơi tự do vào khoảng không. Hay bạn nghe thấy những tiếng động lạ xung quanh, đừng lo lắng, rất có thể là bạn vừa trải qua một cơn giật cơ lúc ngủ (tên khoa học: hypnic jerk).

Giật cơ lúc ngủ và cảm giác rơi tự do

Khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, não bộ bắt đầu hoạt động khác với trạng thái lúc chúng ta tỉnh. Trong quá trình chuyển đổi từ trạng thái tỉnh táo sang trạng thái ngủ, con người có thể xảy ra hiện tượng co giật đầu giấc ngủ. Chúng ta có thể chỉ giật nhẹ như giật mình lúc hoảng hốt, có thể nhiều hơn như quơ tay, đá chân, la lớn nhưng chỉ trong khoảnh khắc.

Chuyển động kỳ lạ này là kết quả của tình trạng co thắt cơ, co giật đột ngột và không chủ ý của một cơ hoặc một nhóm cơ có thể xảy ra đơn lẻ hoặc theo trình tự, có hoặc không có mô hình. Ví dụ, nấc cụt là một dạng khác rất phổ biến của chứng co thắt cơ.

Nguyên nhân giật cơ lúc ngủ

Cơn giật cơ thường xảy ra khi một người đang ngủ. Những cơn co giật này thường gây ra sự nhầm lẫn về thời điểm giấc ngủ thực sự và liệu chúng ta có đang mơ hay không. Mặc dù nguyên nhân của chúng không rõ ràng lắm, các nhà khoa học tin rằng dưới đây có thể là một số lý do:

Hoạt động thể chất : Tập thể dục quá gần giờ đi ngủ có thể kích thích cơ thể bạn và khiến bạn khó đi vào giấc ngủ sớm.

: Tập thể dục quá gần giờ đi ngủ có thể kích thích cơ thể bạn và khiến bạn khó đi vào giấc ngủ sớm. Lo lắng và căng thẳng : Đi ngủ với nhiều mối lo lắng trong tâm trí có thể khiến não của bạn hoạt động lâu hơn mức cần thiết, do đó có thể khiến nó gửi tín hiệu cảnh báo ngay cả khi cơ thể đang ngủ.

: Đi ngủ với nhiều mối lo lắng trong tâm trí có thể khiến não của bạn hoạt động lâu hơn mức cần thiết, do đó có thể khiến nó gửi tín hiệu cảnh báo ngay cả khi cơ thể đang ngủ. Caffeine và các chất kích thích khác : Những chất kích thích ảnh hưởng đến khả năng ngủ tự nhiên và ngủ sâu của cơ thể.

: Những chất kích thích ảnh hưởng đến khả năng ngủ tự nhiên và ngủ sâu của cơ thể. Thiếu ngủ: Rối loạn giấc ngủ và thói quen ngủ không tốt cũng có thể liên quan đến những cơn co thắt này.

Ngoài những nguyên nhân trên, một lý thuyết thú vị khác liên quan đến quan điểm tiến hóa giải thích lý do xảy ra hiện tượng giật cơ lúc ngủ. Theo nghiên cứu từ Đại học Colorado, những cú giật này có thể là một phản xạ cổ điển xảy ra khi sự thư giãn tự nhiên của các cơ trong khi ngủ bị não bộ hiểu nhầm là nguy cơ ngã từ trên cây ( nơi tổ tiên con người từng ngủ).

Đôi khi, sự co cơ không chỉ đánh thức chúng ta mà còn khiến chúng ta rơi vào trạng thái sốc trong vài giây. Một số người thậm chí cảm thấy như thể họ đã bị đẩy ra khỏi giường. Đặc biệt khi bạn cảm giác như đang rơi từ một tòa nhà hoặc một nơi cao khác.

Các bác sỹ cho rằng, khi ngủ cơ thể bỗng giật mạnh là hiện tượng bình thường và không có gì đáng lo ngại. Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng này thì nên bắt đầu những hoạt động thư giản như tập yoga giải stress hay thiền trước khi ngủ. Và đặc biệt là không nên chơi thể thao sau bữa tối. Còn những ai bị "té núi" kéo dài trong lúc ngủ thì nên đi khám bác sĩ vì rất có thể bạn đang gặp rối loạn thần kinh hoặc giấc ngủ!

Theo BrightSide