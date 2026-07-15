close Đăng nhập

UAE xác nhận tên lửa Iran bắn trúng tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, 1 thủy thủ thiệt mạng

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Ngày 14/7, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết một thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ đã thiệt mạng và tám người khác bị thương.

Từ khóa:

#viettimes #mỹ #iran #uae #iran tấn công tàu chở dầu

Đừng bỏ lỡ

Youtube Viettimes