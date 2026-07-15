UAE xác nhận tên lửa Iran bắn trúng tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, 1 thủy thủ thiệt mạng

Mới đây, Ông Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với toàn bộ các cảng của Iran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ tấn công các nhà máy điện và các cây cầu của nước này vào tuần tới nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán