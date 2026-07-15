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Công an Phú Thọ khởi tố 5 giám đốc, nhân viên công ty cài “win lậu”, crack phần mềm máy tính

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

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