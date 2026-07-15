Công an Phú Thọ khởi tố 5 giám đốc, nhân viên công ty cài “win lậu”, crack phần mềm máy tính

Tính đến 4 giờ chiều ngày 13/7, hơn 260.000 người đã được di dời đến nơi an toàn tại tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, phần lớn đến từ thành phố Phúc Thuận, khi cơn bão Bavi di chuyển về phía bắc mang theo mưa lớn đến tỉnh này.