Công an Phú Thọ khởi tố 5 giám đốc, nhân viên công ty cài “win lậu”, crack phần mềm máy tính
Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".
Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".
Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Ngày 14/7, đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp với tỷ số thuyết phục 2-0 ngay tại Arlington, bang Texas (Mỹ), qua đó giành quyền vào chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ chức vô địch năm 2010.
Ngay khi cơn bão Maysak quét qua, chính quyền và các lực lượng chức năng tại Trung Quốc đã lập tức triển khai hàng loạt biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông báo chính thức tới Quốc hội, xác nhận các hoạt động quân sự chống Iran đã được nối lại từ ngày 7/7.
Ngày 13/7 (giờ địa phương), quân đội Mỹ cho biết lực lượng của họ đã hoàn thành đợt tấn công mới nhất vào Iran mà Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ bắt đầu vào đầu ngày theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.
Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa ra phán quyết cho rằng Tổng thống Donald Trump đã sử dụng sai mục đích vụ kiện trị giá 10 tỷ USD nhằm vào Sở Thuế vụ Mỹ.
Ngày 14/7, số người thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng tại một quán bar nhạc sống ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, đã tăng lên 30 người.
Ngày 14/7, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và bắt giữ 13 đối tượng với số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 60 tỷ đồng.
Tính đến 4 giờ chiều ngày 13/7, hơn 260.000 người đã được di dời đến nơi an toàn tại tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, phần lớn đến từ thành phố Phúc Thuận, khi cơn bão Bavi di chuyển về phía bắc mang theo mưa lớn đến tỉnh này.
Ngày 13/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiêu diệt ngọn núi Pickaxe ở Iran, đồng thời cảnh báo rằng Washington sẽ tiếp tục giáng những đòn mạnh vào nước này.
Thủ tướng mới của Iraq, Ali al-Zaidi, đặt mục tiêu thu hút đầu tư lớn từ Mỹ vào các lĩnh vực dầu khí và năng lượng của nước này trong chuyến thăm Nhà Trắng tuần này, sau khi cuộc chiến với Iran gây thiệt hại nặng nề cho sản lượng dầu thô.
Ngày 13/7, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất các loại tên lửa hành trình, bom dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn phòng không do Pháp chế tạo.
Một người đàn ông ở Hưng Yên vừa bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" sau khi trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, cởi trần xông vào trụ sở UBND xã, chửi bới, đập phá tài sản và có lời lẽ xúc phạm cán bộ đang làm việc.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố nguyên Viện trưởng VKSND và nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can là chủ các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý và một nhân viên kiểm định.
Mưa dông tiếp tục bao phủ khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày 14/7, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tính đến 6 giờ sáng thứ Hai ngày 13/7, hơn 170.000 người đã được di dời đến nơi an toàn tại tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, phần lớn đến từ thành phố Phúc Thuận, khi cơn bão Bavi di chuyển về phía bắc mang theo mưa lớn đến tỉnh này.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/7 thông báo các nhà tài trợ châu Âu đã cam kết khoảng 1 tỷ USD (gần 900 triệu euro) để hỗ trợ giai đoạn phục hồi ban đầu tại Dải Gaza sau cuộc xung đột kéo dài.
Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế Abha ở Saudi Arabia để đáp trả vụ tập kích sân bay Sanaa.
Ngày 13/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biển 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.