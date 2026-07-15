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Đòi thu phí 20% ở Hormuz, kế hoạch của ông Trump có trái luật quốc tế?

Lại Bá Dương
Lại Bá Dương

Ngày 14/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ tính phí 20% đối với hàng hóa sử dụng eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Iran đổ vỡ.

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