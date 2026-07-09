Vỡ đập kinh hoàng ở Trung Quốc
Vỡ đập kinh hoàng ở Trung Quốc
Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ đêm 5/7 đến sáng 6/7/2026, trên địa bàn xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn kéo dài, lượng mưa cao nhất đo được 220,6mm.
Elon Musk nổi tiếng là một trường hợp phân bổ tài sản cực đoan nhất trong giới siêu giàu toàn cầu hiện nay
Sau một tuần làm việc cật lực tại hiện trường động đất Venezuela, chiều hôm nay hai bạn Max và King của Đội cứu nạn cứu hộ BCA được khám sức khỏe và Spa bới các tình nguyện viên của một Tổ chức chăm sóc sức khỏe động vật.
Ngày 8/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các chương trình đào tạo giáo viên, nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật trình độ đại học năm 2026.
Sau những giờ tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại Venezuela, các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam đã tranh thủ dọn dẹp vệ sinh khu vực bờ biển nơi đoàn đóng quân.
Giá dầu thế giới tăng mạnh hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 8/7 khi Mỹ bất ngờ không kích Iran và phong tỏa đường xuất khẩu dầu của nước này.
Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ mới đây cho biết họ đã hoàn thành một vòng tấn công mới vào Iran và đã tấn công hơn 80 mục tiêu trong các cuộc tấn công mới nhất của mình.
Ngày 8/7, Iran tuyên bố đã phóng hỏa lực nhắm thẳng vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.
Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khi các nhà lãnh đạo châu Âu nỗ lực thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định cam kết với liên minh
Ông Zelenskiy công bố các thỏa thuận này trong loạt bài đăng trên mạng xã hội bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết Ukraine đến nay đã ký kết tổng cộng chín thỏa thuận hợp tác theo mô hình này.
Mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Khổng Lào (Lai Châu) khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ và một căn nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập hoàn toàn. May mắn, cả 6 người trong gia đình đã kịp thoát ra ngoài an toàn, không có thiệt hại về người.
Từ 17h ngày 10/7, tạm dừng khai thác tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn từ 17h - 5h hôm sau.
Loạt sút luân lưu đã nghiêng về phía Thụy Sĩ khi thủ môn Gregor Kobel của họ cản phá thành công quả phạt đền của Cucho Hernandez sau khi Davinson Sanchez trước đó đã sút trúng xà ngang khung thành Colombia.
Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất xảy ra tại tỉnh Cam Túc, miền Tây Trung Quốc, sau khi lực lượng chức năng kết thúc công tác tìm kiếm và cứu nạn. Phần lớn nạn nhân là lao động thời vụ bị mắc kẹt khi thảm họa xảy ra.
Một người đàn ông tại An Giang vừa bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự sau khi dùng dao tước đoạt mạng sống của hàng xóm ngay sau cuộc nhậu.
Tổng thống Trump đã gọi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni là “người tốt”, bất chấp việc ông từng ám chỉ trên mạng xã hội trước đó rằng ông cần một lệnh cấm tiếp xúc với bà.
Tiếp tục có thêm nhiều trường, học viện công bố ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026. Điểm sàn dao động từ 16 đến 25 điểm, tùy trường, ngành, cơ sở đào tạo, khu vực và đối tượng tuyển sinh.
Theo dự báo, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trong khi nhiều khu vực trên cả nước mưa dông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.
Dự báo trong 24 giờ tới siêu bão BAVI di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 20 km/h; từ trưa và chiều 9/7 bão đổi hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20 km/h và hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).
Hoạt động khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela được nhận định là nhiệm vụ "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong lịch sử các đợt xuất quân quốc tế của Việt Nam.