Tuấn Ân Hà Nội có gì đặc biệt mà trúng hàng chục gói thầu trong hệ sinh thái EVNHANOI?

Bộ Công an đang điều tra vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan. Đến nay, 17 bị can trong đó có ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Theo tìm hiểu của VietTimes, ngoài Bình Thuận, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Tuấn Ân với tư cách liên danh hoặc độc lập đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu của các công ty điện lực thuộc Tổng công ty điện lực Hà Nội (EVNHANOI). Bên cạnh các dự án tại Chương Mỹ, Thạch Thất được đề cập ở bài viết trước, dữ liệu cho thấy Tập đoàn Tuấn Ân còn liên quan hàng loạt gói thầu điện lực khác ở Thủ đô.

Trúng thầu kiểu “một mình một chợ”

Dữ liệu cho thấy Tuấn Ân Hà Nội cũng là đối tác thường xuyên trúng nhiều gói thầu tại Công ty điện lực Mỹ Đức. Với vai trò độc lập, Tuấn Ân Hà Nội trúng gói thầu mua sắm bổ sung vật tư phục vụ công tác quản lý vận hành quý IV năm 2023, với giá trúng thầu 245,4 triệu đồng, giá dự toán hơn 253,1 triệu đồng.

Ngoài ra, Tuấn Ân Hà Nội trúng gói thầu mua bổ sung vật tư phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, với giá hơn 450 triệu đồng; giá dự toán hơn 516 triệu đồng.

Còn trong vai trò liên danh, Tuấn Ân Hà Nội cùng Công ty cổ phần thiết bị điện MBT, CTCP Năng lượng xanh Tương lai - Công ty TNHH thiết bị công nghệ Hải Anh trúng thầu gói thầu mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình đầu tư xây dựng năm 2023 (đợt 2), với giá trúng thầu hơn 17,9 tỷ đồng; giá dự toán hơn 18,8 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Tại Công ty điện lực Phúc Thọ, trong vai trò liên danh, Tuấn Ân Hà Nội trúng gói thầu mua sắm số 05- ĐTXD-VTTB 2023, công trình cải tạo, nâng cấp đường dây lộ 473 E10.6 và các nhánh để giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Liên danh gồm Tuấn Ân Hà Nội – CTCP Puzơlan Sơn Tây – Công ty TNHH dây và cáp điện Thăng Long đã trúng thầu với giá hơn 3,48 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 3,65 tỷ đồng.

Tiếp đó, Liên danh Tuấn Ân Hà Nội – Công ty TNHH sản xuất dây và cáp điện Hải Long - Công ty TNHH Nacaro trúng gói thầu mua sắm số 04-ĐTXD-VTTB 2022, công trình Hạ áp các nhánh đường dây 35kV vượt đường QL32 đấu nối đường dây 477-E10.6 (giá trúng thầu hơn 1,6 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng).

Tương tự, Tuấn Ân Hà Nội với vai trò liên danh trúng gói thầu mua sắm 04-ĐTXD VTTB 2023, công trình hạ áp các nhánh đường dây 35kV nhánh Hồ Gòng, bơm tiêu Hiệp Thuận, Hạ Hiệp 1, bơm Thuỵ Đức đấu nối với lộ 478-E10.6. Lần đó, Tuấn Ân Hà Nội cùng Công ty cổ phần thiết bị điện MBT trúng gói thầu với giá hơn 3,19 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 3,52 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: BCA

Còn trong vai trò độc lập, Tuấn Ân Hà Nội từng trúng gói thầu số 05-MS-SCL2023, công trình Đại tu thay thế vật tư thiết bị đường dây trung áp nhánh Đồi Ngòi, Bơm Quán mới thuộc lộ 376 E10.6 và các trạm biến áp, với giá trúng thầu hơn 226,4 triệu đồng; giá dự toán gói thầu hơn 232,6 triệu đồng.

Hay gói thầu mua sắm số 04/MS-SCL 2022, công trình đại tu thay thế cách điện, chống sét van tại đường dây 373E10.6 và cách nhánh, Tuấn Ân Hà Nội trúng thầu với giá hơn 1,26 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 1,36 tỷ đồng.

Tại Công ty điện lực Thanh Oai, trong vai trò liên danh, Tuấn Ân Hà Nội từng trúng gói thầu số 02MSHH2023 mua vật tư phục vụ sửa chữa lớn năm 2023. Cụ thể, Liên danh Tuấn Ân Hà Nội – Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc, trúng thầu với giá hơn 1,49 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu hơn 1,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Tuấn Ân Miền Bắc trực thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Tuấn Ân. Địa chỉ trụ sở của công ty nằm tại thửa Đất BT3-3, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp – Ngũ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Huỳnh Ngọc Phương Trinh.

Địa chỉ lẫn người đại diện của doanh nghiệp hoàn toàn trùng khớp với Tuấn Ân Hà Nội, điều này cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa 2 doanh nghiệp này (sẽ đề cập ở các bài tiếp theo).

Trước đó, Liên danh Tuấn Ân Hà Nội – Công ty TNHH dây và cáp điện Trường Thịnh cũng trúng gói thầu số 01MSHH2023: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, với giá trúng thầu hơn 5,59 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 5,7 tỷ đồng.

Mối lương duyên của Liên danh Tuấn Ân Hà Nội – Công ty TNHH dây và cáp điện Trường Thịnh còn được thể hiện tại Gói thầu 07MSHH2022: Mua vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, với giá trúng thầu hơn 3,75 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 3,94 tỷ đồng.

Với tư cách liên danh và nhà thầu độc lập, Tuấn Ân Hà Nội trúng nhiều gói thầu của Công ty điện lực Phúc Thọ.

Tuấn Ân Hà Nội là đối tác thân thiết của các công ty điện lực ở Hà Nội.

Tại Công ty điện lực Sơn Tây, trong vai trò liên danh, Liên danh Tuấn Ân Hà Nội – CTCP thiết bị điện Hàn Quốc – CTCP thương mại quốc tế Đại Hoàng Minh, trúng Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, với giá trúng thầu hơn 4,59 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 4,74 tỷ đồng.

Tương tự tại gói thầu cung cấp, vật tư thiết bị công trình Xây dựng các TBA giai đoạn 2 trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2022, Liên danh Tuấn Ân Hà Nội – CTCP cáp điện Tự Cường trúng thầu với giá hơn 4,59 tỷ đồng; giá dự toán hơn 4,69 tỷ đồng.

Ngoài ra, Liên danh Tuấn Ân Hà Nội – CTCP thiết điện Hàn Quốc – CTCP sản xuất và xây dựng Trường Phát, trúng gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị công trình Cải tạo đường dây 474E7.1 và 476E1.44 từ TBA E1.7 đến tái định cư Trung Hưng, cải tạo đường dây nhánh trại 06 lộ 471E1.7 (giá trúng thầu hơn 7,14 tỷ đồng; giá dự toán hơn 7,28 tỷ đồng).

Với vai trò độc lập, Tuấn Ân Hà Nội từng trúng gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 – đợt 3, với giá trúng thầu hơn 698,3 triệu đồng; giá dự toán gói thầu hơn 806,4 tỷ đồng.

Thực lực của Tuấn Ân Hà Nội ra sao?

Theo báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tuấn Ân Hà Nội trong năm 2023 ghi nhận hơn 57,3 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp trong năm 2023 của công ty hơn 7,6 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty hơn 2,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt hơn 3,2 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty ghi nhận hơn 5,8 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, Tuấn Ân Hà Nội ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 4,6 tỷ đồng; tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tập đoàn Tuấn Ân giới thiệu thiết bị điện. Ảnh: Tuanan.vn

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng cộng tài sản của Tuấn Ân Hà Nội ở mức hơn 27,47 tỷ đồng, giảm 18,4% so với số đầu năm. Tập trung chủ yếu ở tài sản ngắn hạn. Công ty hiện có hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và hơn 638 triệu đồng tiền gửi ngân hàng.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn của Tuấn Ân Hà Nội ghi nhận hơn 15,1 tỷ đồng, tập trung ở phải thu ngắn hạn của khách hàng. Hàng tồn kho ghi nhận ở mức hơn 10,6 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, nợ phải trả của Tuấn Ân Hà Nội gần 17,2 tỷ đồng. Tập trung ở nợ ngắn hạn, chủ yếu gồm: phải trả người bán ngắn hạn hơn 3,4 tỷ đồng và phải trả ngắn hạn khác hơn 12,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Tuấn Ân Hà Nội là hơn 10,2 tỷ đồng.

Trên bảng lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 3,8 tỷ đồng.

Theo lý thuyết, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm cho biết tổng dòng tiền đã thu vào nhỏ hơn tổng dòng tiền đã chi ra trong kỳ, thể hiện quy mô vốn bằng tiền của doanh nghiệp đang bị giảm sút, ảnh hưởng đến mức độ an toàn ngân quỹ của doanh nghiệp, cũng như an ninh tài chính doanh nghiệp nói chung.

