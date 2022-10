Trung Quốc công bố thử thành công và sẽ sản xuất ô tô điện bay thương mại

Trong những năm gần đây, ô tô bay rất được thị trường đầu tư săn đón. Theo dự báo của Morgan Stanley, ngành công nghiệp ô tô bay toàn cầu sẽ đạt quy mô thị trường 300 tỉ USD vào năm 2030 và tăng lên 1,5 nghìn tỉ USD vào năm 2040. Ô tô bay được gọi là "đột phá mới" cho việc đi lại. Theo thống kê, tính đến năm 2021, đã có hơn 200 công ty hoặc tổ chức trên khắp thế giới đang phát triển khoảng 420 loại sản phẩm ô tô bay, và toàn ngành đã huy động được khoảng 2 tỉ USD tiền vốn.

Ngày 19/10/2021, Xpeng Motors, một công ty sản xuất ô tô bay trực thuộc Xpeng Aeroth (tên Trung Quốc là Xiaopeng Huitian – Tiểu Bằng Hối Thiên), đã hoàn thành khoản huy động vốn 500 triệu USD, lập kỷ lục huy động vốn đơn lẻ lớn nhất trong lĩnh vực thiết bị bay có người lái độ cao thấp ở châu Á. Vào ngày 10/10 năm nay, Xpeng Aeroth đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm ô tô bay đầu tiên của họ ở nước ngoài tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Cùng ngày hôm đó, ông Triệu Đức Lực, người sáng lập Xpeng Aeroth, tiết lộ mẫu ô tô bay mà công ty dự định sản xuất hàng loạt cũng bắt đầu bay thử nghiệm trong thời gian tới và sẽ được công bố vào ngày 24/10.

Ngày 24/10, Xpeng Aeroth đã chính thức công bố đoạn video về chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của xe ô tô bay X3. Xpeng Aeroth chính thức tuyên bố rằng đây là chiếc ô tô bay chạy điện cất cánh thẳng đứng thực sự đầu tiên trên thế giới. Xpeng Aeroth dựa vào quá trình tự nghiên cứu toàn diện để thực hiện nhu cầu động lực của ô tô bay. Trong video, X3 thực hiện các động tác bay về phía trước, bay treo tại chỗ và hạ cánh, độ cao trong quá trình chuyến bay đạt 10 mét.

Theo những người trong cuộc của Xpeng Aeroth, cấu hình cuối cùng của chiếc ô tô bay đã thay đổi từ cánh quạt kép thành cấu hình nhiều cánh quạt phân tán và thay đổi cấu trúc gập lại được. Được trang bị bốn cánh quạt trên nóc, ô tô bay có hai trạng thái chạy trên đường bộ và bay khỏi mặt đất. Ở trạng thái chạy trên đường bộ, các cánh quạt được gấp lại, kích thước tương đương chiếc ô tô thông thường; sau khi chuyển sang chế độ bay ô tô bay có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng trong điều kiện quy định pháp luật và môi trường cho phép.

Sau khi thông tin về chuyến bay đầu tiên thành công của mẫu ô tô bay X3 Xpeng Aeroth được công bố, cũng có nhiều ý kiến ​​hoài nghi chiếc ô tô bay này chẳng qua chỉ là "DJI treo Xpeng" (ô tô Xpeng được treo bên dưới máy bay không người lái của DJI), hàm lượng công nghệ của nó rốt cuộc là gì?

Mục tiêu nghiên cứu và phát triển ô tô bay là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cả trên bộ và trên không. Tuy nhiên, việc lồng ghép hai hệ thống dẫn động mặt đất và bay trên không sẽ dẫn đến các vấn đề như quá nhiều hệ thống thao tác, hoặc yêu cầu đường băng và đường lăn hỗ trợ bay. Giải pháp chủ đạo hiện nay là phương tiện bay chạy điện cất và hạ cánh thẳng đứng (eVTO, viết tắt của electro Vertical Take Off and Landing), không cần đường băng cất hạ cánh và đường lăn, có thể hiểu đó là một dạng máy bay không người lái chở người.

Chuyên gia của Xpeng Aeroth nói, ô tô bay không chỉ đơn giản là "lắp đặt" thêm một hệ thống bay phía trên chiếc ô tô. Thứ nhất, chiếc xe ô tô bay là một thể hoàn chỉnh, tất cả các hệ thống như chạy trên mặt đất, bay trên không, thu gọn lại, biến dạng, v.v. cần được thiết kế, phát triển nhất thể hóa.

Thứ hai, thuộc tính cơ bản của ô tô bay vẫn là ô tô. Triệu Đức Lực, Chủ tịch Xpeng Aeroth, cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn China Business News rằng chiếc xe bay của Xpeng Aeroth chiếm khoảng 90% thời gian xe chạy trên đường, và 10% thời gian có thể bay trên bầu trời.

Một chuyên gia của Xpeng Aeroth cho biết, công suất cần thiết để một chiếc ô tô có thể cất cánh theo phương thẳng đứng gấp 10-15 lần so với khi chạy trên mặt đất, và cần phải có một hệ thống động lực rất mạnh để làm cho một chiếc ô tô nặng 2 tấn có thể bay lên được. "Hiện nay trên thế giới chưa có sản phẩm động lực đủ mạnh trong ngành, cũng chưa có kinh nghiệm của ai để chúng tôi rút ra hay học tập”.

Ở một mức độ khác, đường kính cánh quạt của ô tô bay dài tới 3,5 mét. Dưới mômen quán tính rất lớn, phản ứng nhanh và điều khiển chính xác sự thay đổi động của tốc độ cánh quạt cũng là một vấn đề công nghệ cần được công phá.

Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về ứng dụng hạn chế của ô tô bay sau khi chúng chính thức được đưa vào sản xuất. Chuyên gia của Xpeng Aeroth cho biết, điều kiện ứng dụng của ô tô bay khi mới bắt đầu xuất hiện trên thị trường chủ yếu là các tuyến đường cố định trong đô thị, trải nghiệm bay ở ngoại ô, tham quan khám phá và vượt qua rào cản về khoảng cách, địa hình địa vật. Với sự phát triển của công nghệ sản phẩm, thiết kế trên cơ sở hạ tầng và tiến bộ của các chính sách, ô tô bay sẽ thực sự đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày, giải quyết các vấn đề như tắc nghẽn giao thông, và thậm chí thay đổi cách sống của con người.

Tuy nhiên, các thông tin như thời lượng pin của ô tô bay X3, số lượng người tối đa mà nó có thể chở, độ cao bay và tốc độ bay tối đa, Xpeng Aeroth chưa chính thức công bố các thông số chi tiết vì nó vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Nhưng Xpeng Aeroth nói rõ rằng phương án vẫn chưa được hoàn thiện, và mẫu xe được sản xuất hàng loạt sẽ được tối ưu hóa hơn nữa trên cơ sở này.

Nhân sĩ của Xpeng Aeroth nói với các phóng viên rằng họ có kế hoạch sản xuất hàng loạt và thương mại hóa ô tô bay vào năm 2024-2025, với mức giá mỗi chiếc khoảng một triệu Nhân dân tệ (3,5 tỉ VND).