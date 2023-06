Trẻ em bao nhiêu tuổi thì được dùng mạng xã hội?

Vivek Murthy, 45 tuổi, bác sĩ phẫu thuật tại Mỹ, cho biết ông và vợ đã quyết định chờ con học trung học mới cho dùng mạng xã hội. Theo ông Murthy, vào thời điểm “đầu của tuổi vị thành niên là thời điểm đặc biệt nhạy cảm trong giai đoạn phát triển trí não của trẻ. Chúng dễ bị áp lực từ những định kiến, sự so sánh so với bạn bè đồng trang lứa”.

Phương tiện truyền thông xã hội có thể là một phương tiện quan trọng cho những người trẻ tuổi. Nhưng cho đến khi một số nghiên cứu lớn chứng minh điều ngược lại, dường như những nền tảng này đang là một mối nguy đối với thanh thiếu niên.

Luật liên quan đến quảng cáo và thu thập dữ liệu cho phép bất kỳ ai từ 13 tuổi trở lên đều có thể sử dụng những nền tảng mạng xã hội. Dẫu vậy, rất nhiều cuộc nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa khủng hoảng sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên với việc dùng mạng xã hội. Murthy cho rằng đây là thách thức nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng và là rủi ro của thời đại.

"13 tuổi là quá trẻ để sử dụng mạng xã hội"

Wall Street Journal dẫn nghiên cứu khoa học cho thấy trẻ dưới 16 tuổi nên tránh xa TikTok, Instagram, Snapchat... tương tự cấm điều khiển xe cơ giới. Vỏ não trước trán chịu trách nhiệm kiểm soát xung lực và ra quyết định nhưng trước 25 tuổi, nó vẫn chưa phát triển đầy đủ. Điều này dẫn đến nhiều bi kịch do trẻ bị thao túng bởi các trào lưu nguy hiểm trên mạng xã hội.

Carl Marci nói, nó giống như tăng tốc quá nhiều và không đủ phanh.

Carl Marci, một bác sĩ chuyên khoa tâm thần tại bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Boston, đã lưu ý rằng việc tiếp xúc sớm với mạng xã hội có thể khiến trẻ em dễ dàng bị tiêm nhiễm những tư tưởng độc hại diễn ra một cách nhanh chóng và không thể kiểm soát. Theo ông, khi đến độ tuổi 16, não bộ của con người bắt đầu nhận thức được nhiều vấn đề hơn. Ông Marci đã đưa ra ví dụ rằng việc sử dụng mạng xã hội trước khi đạt tuổi 16 có hàng loạt rủi ro tương tự như việc đặt trẻ em ngồi sau vô lăng ô tô, vô cùng nguy hiểm.

Đó là lý do tại sao các bác sĩ và nhà lập pháp hàng đầu của quốc gia vẫn đang ngần ngại xác định thời điểm cho sự sẵn sàng của trẻ đối với mạng xã hội.

Marsha Blackburn, một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng hòa từ Tennessee nói: “Có những lý do khiến chúng ta với tư cách là một xã hội có thể quyết định những điều trẻ em không nên làm cho đến một độ tuổi nhất định. Bây giờ mọi người đều nhận ra rằng 13 tuổi là quá trẻ để sử dụng mạng xã hội”.

Blackburn, mẹ của ba đứa con, nói rằng các bậc cha mẹ nên quyết định xem con mình nên sử dụng mạng xã hội vào thời điểm nào.

Cô ấy cũng nói rằng các công ty truyền thông xã hội cần thiết lập nhiều hàng rào bảo vệ hơn để giữ an toàn cho thanh thiếu niên. Đạo luật An toàn Trực tuyến cho Trẻ em, Đạo luật lưỡng đảng mà cô đã giới thiệu vào tháng trước, sẽ yêu cầu các công ty truyền thông xã hội cho phép trẻ vị thành niên từ chối các đề xuất thuật toán, chẳng hạn như những đề xuất do TikTok cung cấp.

Vậy tại sao các công ty truyền thông xã hội tiếp tục đối xử với những đứa trẻ 13 tuổi như người lớn?

Quốc hội đã thông qua luật vào năm 1998 có tên là Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trên mạng của trẻ em. Đạo luật này nhằm ngăn các công ty thu thập và phổ biến dữ liệu của trẻ em dưới 13 tuổi. Vì vậy, các nhà phát triển đã sử dụng nó như một mốc tuổi quan trọng để cho phép trẻ em tạo tài khoản, đặc biệt là đối với các dịch vụ có thành phần quảng cáo.

Tôi biết nhiều bạn sẽ phản đối: "16 tuổi mới được sử dụng mạng xã hội dường như hoàn toàn vô lý khi có bao nhiêu đứa trẻ 10 tuổi hiện nay đã có quyền truy cập vào TikTok và Snapchat". Hãy xem Murthy và vợ dự định làm gì.

Để tránh con cái của họ bị cô lập do là học sinh cấp hai duy nhất không sử dụng mạng xã hội, Murthy cho biết họ có kế hoạch hợp tác với các bậc cha mẹ có cùng quan điểm để ngăn bọn trẻ tránh xa mạng xã hội cho đến khi học trung học. “Tôi sẽ khuyến khích các gia đình khác cũng làm như vậy”, ông Murthy nói.

Tuy nhiên, nói thì luôn dễ hơn làm. Theo phóng viên Julie Jargon từ WSJ, thật khó để có thể thuyết phục cô con gái 11 tuổi không sử dụng mạng xã hội trong khi một số bạn bè đồng trang lứa đã sử dụng Instagram và TikTok hơn một năm rồi.

Tuy nhiên, khi một tổ chức như trường học quyết định không cho phép học sinh sử dụng mạng xã hội—hoặc hoàn toàn không sử dụng điện thoại thông minh—trẻ em thường cho biết cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị so sánh, bắt nạt trên mạng xã hội.

Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ vào tháng trước đã đưa ra các khuyến nghị cho việc sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên. Các khuyến nghị bao gồm việc cha mẹ liên tục trò chuyện với con cái về nội dung chúng xem và hạn chế trẻ sử dụng mạng xã hội trong một số khung giờ nhất định để không ảnh hưởng tới giấc ngủ cũng như thời gian hoạt động thể chất của trẻ.

Theo The Wall Street Journal