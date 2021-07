Tổng thống Putin nói về “dự án chống Nga” và chi tiết về quan hệ với Ukraine

Bài báo của nhà lãnh đạo Nga "Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraine" được đăng ngày 12/7. Trong cuộc phỏng vấn với đây, Tổng thống Nga Putin đã nói về nguồn gốc của ý tưởng bài báo mà ông viết, nói rằng tình hình hiện nay đòi hòi phải quan sát thật kỹ lưỡng vào thế giới mà chúng ta đang sống.

“…Tình hình hiện nay đòi hỏi chúng ta phải quan sát kỹ hơn thế giới mà chúng ta đang sống, chúng ta là ai, mối quan hệ của chúng ta với những người thân và người hàng xóm gần nhất là gì. Bởi vậy ý tưởng này xuất hiện từ sự liên hệ đó” – ông Putin giải thích về lý do viết bài báo với kênh Rossiya 24, nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải hiểu tình hình thực tế dựa trên bối cảnh lịch sử “làm sao chúng ta lại gặp phải tình trạng hiện tại”.

Lãnh đạo Nga đặc biệt nêu quan ngại về cái mà ông gọi là “dự án “chống Nga”đã bước vào giai đoạn hoạt động tích cực”.

“Tại sao tôi lại thực hiện công việc này ở hiện tại. Rõ ràng, hoạt động trong dự án “chống Nga” đã bước vào giai đoạna tích cực, và đương nhiên nó gây quan ngại cho chúng ta” – ông Putin nói.

Nói về khái niệm dự án “chống Nga” của phương Tây, ông chủ Điện Kremlin nói rằng nó xuất hiện từ thế kỷ 17, 18, với mục đích là làm suy yếu đất nước ông.

“Nó bắt đầu từ thế kỷ 17 – 18, sau đó được phong trào quốc gia Ba Lan sử dụng, còn trước Thế chiến I nó được Áo-Hungary sử dụng. Mục đích của nó rất đơn giản, như tôi đã viết – chia rẽ và cai trị. Thế chiến I đặt ra một mục tiêu đơn giản cho những kẻ thù địch tiềm ẩn của Nga: đơn giản là làm suy yếu nước Nga” – ông Putin nói.

Ông Putin nói rằng, thực tế hiện nay là có “hàng triệu người” ở Ukraine mong muốn phục hồi quan hệ với Moscow, nhưng họ lại không được cho cơ hội để làm như vậy, bởi “các thế lực chính trị” đứng sau “ủng hộ tiến trình bình thường hóa này” không được trao cho cơ hội để hiện thực hóa kế hoạch của họ.

“Đơn giản là họ bị loại bỏ khỏi sân khấu chính trị theo cách không có hệ thống và phi pháp: một số người đơn giản là bị giết trên phố, và rồi sau đó không ai truy lùng hung thủ. Hoặc họ bị thiêu sống, như trong thảm kịch đã xảy ra ở Odesa” – ông Putin nói.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng mọi quốc gia đều có quyền lựa chọn đường lối riêng, miễn là sự lựa chọn của họ không gây ra một mối đe dọa an ninh.

“Đúng vậy, đương nhiên, bất cứ quốc gia nào cũng có quyền lựa chọn con đường riêng. Điều này không phải bàn cãi. Bạn biết đấy, giống như bất cứ ai: anh ta tự do. Có một công thức nổi tiếng: tự do của mỗi cá nhân bị hạn chế bởi sự tự do của những người khác. Nếu nó xung đột với tự do của một người khác, vậy thì bạn cần phải nghĩ tới việc hạn chế, tự kiềm chế. Điều tương tự cũng áp dụng cho các nước” – ông nói.

Khi nhận được câu hỏi bài báo mà ông viết nhắm vào bên nào, ông Putin nói ông không phân biệt giữa “họ” hay “chúng ta”, thêm rằng ngoài người dân Nga và Ukraine, bài viết của ông còn nhắm vào những người bảo trợ cho giới lãnh đạo chính trị ở Ukraine hiện tại. Ông hy vọng giới lãnh đạo Ukraine sẽ đọc và phân tích bài viết của ông.

“Nếu có mong muốn thảo luận, tôi nghĩ rằng họ cần phải nghỉ ngơi, đọc bài viết đó một cách thận trọng trước, phần tích và xem các tài liệu. Tôi nghĩ rằng họ sẽ làm vậy. Họ sẽ tìm thấy thứ gi đó để nói. Khi tôi nói “họ”, tôi có ý chỉ hàng ngũ lãnh đạo chính trị của Ukraine ngày nay” – ông Putin nói.

Sauk hi bài viết của ông Putin được đăng tải hôm đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẵn sàng thảo luận về những luận điểm mà lãnh đạo Nga đưa ra. Tuy nhiên, ông Zelensky thừa nhận ông chưa có cơ hội đọc hết bài viết mà mới chỉ đọc “vài phần”.

Mặc dù kêu gọi đối thoại với Điện Kremlin – điều mà Moscow đã tuyên bố là sẵn sàng chấp thuận – nhưng ông Zelensky lại không nhất trí với một số luận điểm của ông Putin về đoàn kết các dân tộc.

Theo Sputnik