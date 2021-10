Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân là trung tâm của chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số - nêu bật nội dung trên trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng và Triển lãm trực tuyến Thế giới số 2021 - ITU Digital World 2021 - dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50, vừa diễn ra tối 12/10.

Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng số do Việt Nam xây dựng. ITU Digital World là sự kiện thường niên lớn nhất, có quy mô toàn cầu của ITU, một tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc với 193 quốc gia thành viên.

Ngay mở đầu bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ITU Digital World 2021 là sự kiện mang ý nghĩa khai mở các giá trị của công nghệ số và chuyển đổi số.

Cùng với việc cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Tổng thư ký ITU Houlin Zhao bày tỏ thành tựu về công nghệ và chuyển đổi số của Việt Nam là hình mẫu lớn cho khu vực và thế giới. Ông cũng hy vọng sự hợp tác giữa các chính phủ và doanh nghiệp khắp thế giới sẽ xóa bỏ được cách biệt này. "Đây là thời khắc hướng tới tương lai, cam kết xây dựng thế giới số cùng nhau. Cùng nhau chúng ta sẽ đẩy nhanh chuyển số cho mọi người" - Tổng thư ký ITU nói.

Nói về Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số cho rằng mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, kinh tế Việt Nam vẫn được kỳ vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn khi COVID-19 đang từng bước được kiểm soát. Thế giới đang trải qua các biến động sâu sắc chưa từng có, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19. Thủ tướng nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu đặt ra cả cơ hội và thách thức với các quốc gia.

"Chính phủ Việt Nam luôn coi hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu cùng với các nền tảng số quốc gia là yếu tố then chốt và đang nỗ lực tăng tốc lộ trình chuyển đổi số quốc gia" - Thủ tướng thông tin.

Trong đó, Chính phủ luôn tin tưởng lực lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng với việc triển khai thành công tiến trình này, để kinh tế số Việt Nam có thể chiếm 20% tỷ trọng GDP quốc gia vào năm 2025, phấn đấu 30% vào năm 2030.

Thế giới số phải được xây dựng trên cơ sở đảm bảo chủ quyền số

Thủ tướng chia sẻ với Hội nghị một số quan điểm và ưu tiên hợp tác như sau:

Thứ nhất, công cuộc chuyển đổi số để xây dựng một thế giới số không phải của riêng một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào; và cũng không một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào có thể đứng ngoài tiến trình chuyển đổi số của nhân loại. Đây là vấn đề toàn cầu nên cần có cách tiếp cận toàn cầu, góp sức toàn cầu. Hợp tác quốc tế về chuyển đổi số, nhất là trong ITU phải hướng đến mục tiêu xây dựng một thế giới số xanh hơn, toàn diện hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người và tất cả các quốc gia.

Thứ hai, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là một quá trình thay đổi sâu rộng toàn bộ các hoạt động kinh tế-xã hội. Chính phủ các nước cần định hướng, dẫn dắt quá trình này để chuyển đổi số có hiệu quả, phát huy cao nhất những giá trị mới của không gian số trong mọi mặt đời sống xã hội.

Thứ ba, sự dẫn dắt định hướng của nhà nước cần đi đôi với sự năng động, hiệu quả của thị trường. Vì vậy, hợp tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân rất cần được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi.

Thứ tư, chuyển đổi số phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển. Quá trình này chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân tích cực tham gia và được thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Bởi vậy, vai trò dẫn dắt của Chính phủ cũng như các sáng kiến, kế hoạch hợp tác trọng tâm của ITU phải hướng tới mục tiêu này để không ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ năm, "thế giới số phải được xây dựng trên cơ sở đảm bảo chủ quyền số và an toàn, an ninh mạng" - người đứng đầu Chính phủ khẳng định và đề nghị ITU cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là một tổ chức chuyên ngành của Liên Hợp Quốc trong việc định hình khuôn khổ quốc tế về chủ quyền số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Chuyển đổi số toàn diện, toàn dân, trên toàn quốc

Chia sẻ tại ITU Digital World 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, gần 2 năm qua, COVID-19 đã tạo ra cho Việt Nam rất nhiều khó khăn và thách thức. COVID-19 rồi cũng sẽ qua đi nhưng quan trọng là ai sẽ tận dụng được cơ hội mà COVID-19 mang lại, ai sẽ là người thích ứng nhanh, kịp thời thay đổi để vượt lên với sức sống mạnh mẽ hơn.

Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hạ tầng số hiện đại, đẩy nhanh phát triển kinh tế số. Việc cấp phép tần số và cung cấp dịch vụ sẽ được triển khai trong quý 4 để đảm bảo phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc năm 2022. Từ năm 2023, Việt Nam sẽ tắt sóng 2G, có nghĩa là 100% người dân sẽ dùng điện thoại thông minh. Đây là những nền tảng quan trọng để thực hiện chuyển đổi số toàn diện, toàn dân, trên toàn quốc.

"Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, với quyết tâm và nỗ lực của toàn ngành ICT và công nghệ số, Việt Nam đang kiên cường vượt qua thách thức, dùng công nghệ số để chiến thắng dịch bệnh, phát triển hạ tầng số để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tích cực trong hợp tác quốc tế, cùng ITU và các nước triển khai các sáng kiến toàn cầu, chung tay xây dựng thế giới số" - người đứng đầu ngành Thông tin và Truyền thông nói.