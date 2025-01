Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói gì về việc thực thi Nghị định 168 ở Đà Nẵng

Giảm cả 3 tiêu chí trật tự giao thông

Chiều 23/1, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chia sẻ về việc thực hiện Nghị quyết 168 tại TP Đà Nẵng.

Theo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Nghị định 168 về xử phạt các hành vi vi phạm luật trật tự giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã tạo nên những chuyển biến tích cực về tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ trong thời gian qua.

Theo thống kê của Bộ Công an, từ khi áp dụng Nghị định 168 tình hình trật tự an toàn giao thông đã giảm cả 3 yếu tố, giảm hơn 41% số vụ tai nạn, giảm 25% số người chết, và giảm 52% số người bị thương.

Hệ thống camera giám sát giao thông TP Đà Nẵng

“Xét về mục tiêu giảm tai nạn giao thông thì Nghị định 168 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Nghị định 168 cũng đã tác động rất lớn đến người dân, nhất là các đối tượng lái xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên chia sẻ.

Cũng theo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, việc đưa Nghị định 168 vào triển khai đã được nghiên cứu rất nhiều năm chứ không phải ngày 1 ngày 2 mà áp dụng, các tổ chức quốc tế, Liên hiệp quốc đã khuyến cáo Việt Nam hơn 10 năm nay cần phải đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông, trong đó có đề xuất tăng hình phạt đủ sức răn đe.

Liên quan đến vấn đề hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp quản, vận hành hệ thống đèn tín hiệu, camera giám sát giao thông để đảm bảo chính xác và đồng bộ.

Xử phạt đảm bảo công tâm, hợp lý hợp tình

Chia sẻ quan điểm về các tình huống phạt nguội đặt ra lan truyền trên mạng xã hội như trường hợp vượt đèn đỏ do nhường xe ưu tiên, xe cấp cứu, thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết Công an Đà Nẵng đã quán triệt toàn lực lượng không để các yếu tố chủ quan gây ảnh hưởng đến việc thực thi Nghị định 168. Để làm được điều này, Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo và quán triệt toàn lực lượng không sách nhiễu, không tiêu cực, không được gây phiền hà cho dân và không gây áp lực thêm trong việc thực thi Nghị định.

Lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra đêm.

“Thời gian qua, lực lượng CSGT đã cam kết với Giám đốc Công an TP, nếu phát hiện cán bộ chiến sĩ vi phạm, Đà Nẵng sẽ xử lý nặng hơn so với các địa phương khác.

Đặc biệt, lực lượng CSGT toàn TP được quán triệt xử lý các hành vi vi phạm phải có lý, có tình trong mọi tình huống, nhất là trong tình huống cấp thiết như nhường đường cho xe cấp cứu, ưu tiên. Tính đến nay, chưa có địa phương nào xử phạt xe trường hợp ô tô vượt đèn đỏ nhường đường cho xe cấp cứu.

Hơn nữa, việc xử phạt dựa trên hình ảnh nên lực lượng xử lý sẽ không chỉ dựa trên căn cứ chứng cứ hình ảnh mà còn phải đánh giá dựa vào tình huống, nhân thân và hợp lý, hợp tình. Đảm bảo việc xử phạt công tâm, không áy náy với lương tâm và có thể kê cao gối ngủ ngon”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.