Đà Nẵng: Công an vận động người dân cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm giao thông

Công an Hải Châu phát động phong trào thi đua trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với chủ đề: “Lực lượng mới, khí thế mới, thi đua bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới”.

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp UBMTTQ Việt Nam quận Hải Châu, tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; phát động nhân dân cung cấp thông tin, hình ảnh để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông; phát động nhân dân tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID; phát động Phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tại hội nghị, thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Hải Châu đề nghị, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng phối hợp tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan đến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt nhấn mạnh việc vận động người dân phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Công an phường được giao nhiệm vụ phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể khác đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về các quy định của Luật, giúp nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin về vi phạm giao thông và tố giác tội phạm.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, Đội CSGT-TT quận sẽ phối hợp chuẩn bị tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể cho người dân cách gửi thông tin, hình ảnh vi phạm như thế nào, gửi về địa chỉ nào và cách thức xử lý sau khi tiếp nhận thông tin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia tố giác và bảo vệ ANTT trên địa bàn.

Trưởng Công an quận đề nghị Chủ tịch UBND các phường tích cực hỗ trợ Công an, UBMTTQ cùng cấp trong việc triển khai các nội dung tuyên truyền để đạt hiệu quả cao, nhất là trong phong trào thi đua bảo vệ ANTT tại địa bàn do Bộ Công an phát động.

Trong khuôn khổ hoạt động, Công an quận cũng phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với chủ đề: “Lực lượng mới, khí thế mới, thi đua bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới”. Phong trào thi đua bắt đầu từ nay đến ngày 19/8/2025 và được chia thành 2 đợt.

Đợt 1, từ nay đến ngày 3/2/2025: “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đợt 2, từ ngày 4/2/2025 đến ngày 19/8/2025: “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đội CSGT Công an quận tuyên truyền về an toàn giao thông

Qua đợt phát động góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về bảo vệ an ninh, trật tự.

Đồng thời, phát huy được vai trò, vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, qua đó, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cách làm hay sáng tạo phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT của lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở được phổ biến, nhân rộng.