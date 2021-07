Thăng hoa lợi nhuận như công ty chứng khoán

Nhiều công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bằng lần.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) là công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận sau thuế cao nhất với gần 1.475,5 tỉ đồng, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Xếp thứ hai là CTCP Chứng khoán SSI (SSI) với lợi nhuận sau thuế đạt 992,3 tỉ đồng, tăng 84,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong nửa đầu năm 2021, tổng doanh thu hoạt động của SSI đạt 3.198,3 tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 1.061 tỉ đồng, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ; lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt lần lượt 1.158,8 và 583,5 tỉ đồng, tăng lần lượt 25,3% và 129% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến cuối tháng 6/2021, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của SSI đạt 15.539 tỉ đồng, tăng 72% so với đầu năm. Số dư tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý đạt 7.102,6 tỉ đồng, tăng 62,4% so với đầu năm.

Thống kê của VietTimes cho thấy, một số công ty chứng khoán có lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 tăng gấp nhiều lần so với nửa đầu năm 2020, như: CTCP Chứng khoán VnDirect (Mã CK: VND); CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC - Mã CK: VCI); CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã CK: SHS); CTCP Chứng khoán Tp. HCM (HSC - Mã CK: HCM).

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hoạt động của VND đạt 2.154 tỉ đồng, tăng 148% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 904,6 tỉ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Mảng kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất cho VND là doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán, đạt 638,3 tỉ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt lần lượt 751,3 tỉ đồng và 417,2 tỉ đồng, tăng lần lượt gấp 3 lần và 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2021, cho vay hoạt động ký quỹ (margin) của VND đạt 8.533,6 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Số dư tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý đạt 6.801 tỉ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với đầu năm.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC - Mã CK: VCI) ghi nhận doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 đạt lần lượt 1.655 tỉ đồng và 702,1 tỉ đồng, tăng lần lượt 110% và 117% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một công ty khác có mức tăng trưởng lợi nhuận đáng chú ý là CTCP Chứng khoán VIX (Mã CK: VIX). Cụ thể, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, VIX ghi nhận lợi nhuận sau thuế lên tới 426,5 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ là 46,2 tỉ đồng.

Trong nửa cuối năm 2021, SSI dự báo lợi nhuận của 4 công ty chứng khoán niêm yết lớn nhất (SSI, VCI, HCM và VND) sẽ bình thường trở lại với mức tăng trưởng 7,7% so với nửa cuối năm 2020. SSI ước tính tăng trưởng lợi nhuận của 4 công ty này sẽ đạt 66,8% cho cả năm 2021 và sẽ bình thường hóa ở mức 21,4% vào năm 2022.

“Mặc dù kỳ vọng doanh thu sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2022 nhờ phí môi giới và cho vay ký quỹ, chúng tôi cho rằng động lực hiện tại của thị trường có thể giảm tốc trong nửa cuối năm 2021 sau khi tăng mạnh trong nửa đầu năm - tạo áp lực giảm thu nhập từ mảng tự doanh”, SSI nhận định./.