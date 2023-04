TCBS mua vào 3.000 tỉ đồng trái phiếu của chủ dự án The Global City

Tính đến thời điểm cuối năm 2022, số trái phiếu SDI Corp chiếm tới gần một nửa danh mục trái phiếu chưa niêm yết của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán này còn nắm giữ 1.216 tỉ đồng trái phiếu của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast (Vinfast); 676,1 tỉ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư Golden Hill (Golden Hill); và 1.289,5 tỉ đồng trái phiếu chưa niêm yết khác.

Đều là trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, trong khi trái phiếu Vinfast được TCBS ghi nhận mức rủi ro thị trường tăng thêm ở mức 10%, thì trái phiếu SDI Corp được ghi nhận mức rủi ro tăng thêm lên tới 30%.

Theo TCBS, giá trị rủi ro thị trường của các tài sản sẽ được điều chỉnh tăng thêm trong trường hợp công ty đầu tư quá nhiều vào tài sản đó. Mức giá trị rủi ro tăng thêm lên tới 30%, đối với trường hợp lô trái phiếu SDI Corp, được áp dụng khi tổng giá trị đầu tư của khoản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu của một tổ chức chiếm từ trên 25% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán.

Ở hướng ngược lại, TCBS đang chào bán các trái phiếu SDI Corp mã SDICB21240001 cho nhà đầu tư với mức lãi suất dao động từ 8,5-11%/năm cho kỳ hạn 3-12 tháng, và lên tới 14,11%/năm nếu nắm giữ tới ngày đáo hạn (16/12/2024).

SDI Corp là chủ đầu tư dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An, có quy mô 117,4ha tại phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Dấu hiệu đổi chủ của dự án này được ghi nhận vào đầu năm 2020, với việc ông Bùi Đức Khoa (sinh năm 1974) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SDI Corp thay thế cho ông Dương Minh Hùng. Ông Bùi Đức Khoa, nên biết, là yếu nhân trong 'hệ sinh thái' Vạn Thịnh Phát.

Đến tháng 7/2021, vai trò cầm trịch để phát triển siêu dự án Sài Gòn Bình An được nhường cho một 'tay chơi' khác, thể hiện qua việc bà Mai Thị Kim Oanh được bầu làm Chủ tịch HĐQT SDI Corp thay ông Bùi Đức Khoa. Dự án này sau đó được biết đến với tên thương mại The Global City, do Masterise Homes phát triển.