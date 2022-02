Tân Trưởng Ban Kiểm soát Eximbank Ngo Tony là ai?

VietTimes – Cùng ngày, HĐQT DXG cũng thông qua việc góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh BĐS Hà An (Hà An). Sau khi tăng vốn, quy mô vốn điều lệ của Hà An sẽ tăng lên mức 12.800 tỉ đồng.